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Брюховецкие новости
Брюховецкие новости

Правительство России может установить предельные цены на макароны и зерно

По данным издания «Коммерсантъ», власти пойдут на такой шаг, если стоимость продукции продолжит дорожать. Известно, что некоторые производители зерна удерживают отгрузку, ожидая роста цен. Такая тенденция привела к повышению стоимости пшеницы.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Предельную стоимость могут распространить на зерно и макароны

Вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий.
Коммерсантъ16:36
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РБК

СМИ узнали об идее ввести предельные цены на зерно и макароны

РБК23:32
Lenta.ru

В России собрались заморозить цены на макароны и яйца

Lenta.ru00:59
ТАСС

«Ъ»: механизм введения предельной цены могут распространить на зерно и макароны

ТАСС00:21
Коммерсантъ

Минсельхоз рекомендовал регионам обсудить сдерживание цен на макароны, яйца и картофель

Коммерсантъ02:53
News.ru

В России могут установить предельную цену на макароны

News.ru22:07
Московский Комсомолец

Правительство РФ может установить предельный уровень цен на макароны

Московский Комсомолец19:17
URA.Ru

Минсельхоз РФ задумался о заморозке цен еще на два продукта

URA.Ru18:25

Электрическую версию классического Ford Mustang запустят в декабре 2028 года

Согласно информации, которая содержится в последнем отчете, спортивный двухдверный Mustang в электрическом исполнении станет на конвейер в 2028 году и будет позиционироваться как модель 2029 года.
Car.ruвчера в 04:11