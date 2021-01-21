По данным издания «Коммерсантъ», власти пойдут на такой шаг, если стоимость продукции продолжит дорожать. Известно, что некоторые производители зерна удерживают отгрузку, ожидая роста цен. Такая тенденция привела к повышению стоимости пшеницы.

Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Ариг Ус Городовой Весьма Москва 24 Мой Брянск Москва 24 Piter.tv Москва 24 РЕН ТВ Моя Москва.онлайн РЕН ТВ Моя Москва.онлайн МИР 24 Дума ТВ

С чего всё началось Предельную стоимость могут распространить на зерно и макароны Вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий. Коммерсантъ 16:36