Правительство России может установить предельные цены на макароны и зерно
По данным издания «Коммерсантъ», власти пойдут на такой шаг, если стоимость продукции продолжит дорожать. Известно, что некоторые производители зерна удерживают отгрузку, ожидая роста цен. Такая тенденция привела к повышению стоимости пшеницы.В источнике
С чего всё началось
Предельную стоимость могут распространить на зерно и макароны
Вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий.
Коммерсантъ16:36
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