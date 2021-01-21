Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минсельхоз рекомендовал регионам обсудить сдерживание цен на макароны, яйца и картофель

Для начала ведомство рекомендовало региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макаронные изделия, яйца и картофель. По данным, оглашенным на совещании, с 11 по 17 января цены на продукцию выросли на 8%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Предельную стоимость могут распространить на зерно и макароны

Вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий.
Коммерсантъвчера в 16:36
Подробнее о событии
News.ru

Введение предельной цены вряд ли остановит подорожание хлеба и макарон

News.ruвчера в 11:15
URA.Ru

Минсельхоз РФ задумался о заморозке цен еще на два продукта

URA.Ruвчера в 18:25
Коммерсантъ

Минсельхоз рекомендовал регионам обсудить сдерживание цен на макароны, яйца и картофель

Коммерсантъвчера в 02:53
Lenta.ru

В России собрались заморозить цены на макароны и яйца

Lenta.ruвчера в 00:59
ТАСС

«Ъ»: механизм введения предельной цены могут распространить на зерно и макароны

ТАССвчера в 00:21
РБК

СМИ узнали об идее ввести предельные цены на зерно и макароны

РБКвчера в 23:32
Московский Комсомолец

Экономист намекнул на печальный исход после фиксации цен на продукты

Московский Комсомолецвчера в 08:12

Европарламент призвал заблокировать «Северный поток-2» из-за Навального

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, в которой призвал немедленно заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» и ввести новые санкции в отношении России из-за ареста Алексея Навального.
Lenta.ruвчера в 11:16