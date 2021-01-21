Для начала ведомство рекомендовало региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макаронные изделия, яйца и картофель. По данным, оглашенным на совещании, с 11 по 17 января цены на продукцию выросли на 8%.

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С чего всё началось Предельную стоимость могут распространить на зерно и макароны Вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий. Коммерсантъ вчера в 16:36