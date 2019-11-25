Экономика

Кам 24Кам 24Правительство России не спешит выделять деньги на камчатское хранилище СПГ

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Как сообщало ИА «Кам 24», основной владелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить деньги на ряд проектов предприятия, в том числе на строительство причала и других объектов инфраструктуры хранилища СПГ на Камчатке.
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Правительство России не спешит выделять деньги на камчатское хранилище СПГ

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