Экономика
Кам 24Правительство России не спешит выделять деньги на камчатское хранилище СПГ
Как сообщало ИА «Кам 24», основной владелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить деньги на ряд проектов предприятия, в том числе на строительство причала и других объектов инфраструктуры хранилища СПГ на Камчатке.
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Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Здоровье
Эксперты предупреждают о риске сбоев при запуске обязательной маркировки лекарств
Запуск обязательной маркировки лекарств предлагается отложить до 1 июля 2020 г. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, говорится в официальном сообщении парламента.
Происшествия
В Челябинске женщина покалечила восьмимесячного сына
По данным следствия, в августе женщина в палате одной из больниц Челябинска несколько раз ударила 8-месячного сына, ребенок получил разрывы внутренних органов.
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Полиция задержала в Москве и Челябинске четверых подозреваемых в терроризме, сообщает в понедельник южноуральская полиция.
Футбол
Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Армия и оружие
Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России
Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Спорт
Российскому спорту предрекли трагедию
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о будущем отечественного спорта.
Политика
Жириновский предложил расширить границы самообороны
«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.
Кино
Звезда «Малыша на драйве» может сыграть Сэма Дрейка в экранизации Uncharted
Энсел Элгорт («Малыш на драйве», «Щегол») может исполнить роль Сэма Дрейка в экранизации серии игр Uncharted.
Политика
Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость
Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Политика
Порошенко рассказал об обещании Джулиани
Экс-президент Украины Петр Порошенко поведал о всех обещаниях, которые ему давал адвокат американского президента Руди Джулиани во время их встреч.
Экономика
Олег Комаров ждет от Михаила Исаева исполнения обещаний
Депутаты обсудили проект решения о внесении изменений в бюджет Саратова на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Общество
«РусГидро» ввело в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2
Предполагается, что ГРЭС-2 придет на смену старой Сахалинской ГРЭС, которую по окончании осенне-зимнего сезона 2019–2020 годов выведут из эксплуатации и демонтируют.
Политика
Пушков назвал цель трибунала по провокации в Керченском проливе
Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что весной 2020 года Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе.
Общество
Перечислены профессии с высокой конкуренцией на рынке труда
Специалисты из Академии труда и социальных отношений рассказали, в каких профессиях наблюдается высокая конкуренция в борьбе за рабочие места.
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Общество
В Башкирии в новогодние праздники ограничат продажу алкоголя
Власти Башкирии ввели ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники.
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора
Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Армия и оружие
В Польше призвали НАТО ответить России в космической сфере
Варшава опубликовала доклад, в котором призывает страны НАТО и Евросоюза ответить на разработки Россией спутниковых оборонительных систем.
Гаджеты
Huawei выпускает в России Mate 30 Pro без сервисов Google
Китайская компания Huawei начинает продажи смартфона Mate 30 Pro в России.