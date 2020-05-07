Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство России обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям

«Участники заседания обсудили вопрос предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов на фоне падения объёмов пассажирских перевозок из-за коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение.
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Правительство обсудило новые меры поддержки граждан и бизнеса

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Правительство России обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям

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Кабмин обсудил предоставление субсидий авиакомпаниям

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