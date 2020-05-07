Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство России обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям

«Участники заседания обсудили вопрос предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов на фоне падения объёмов пассажирских перевозок из-за коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение.
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Кабмин обсудил предоставление субсидий авиакомпаниям

Российская газета06:02

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Общество

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Отключение горячей воды в столице не планируется до 1 июля. Об этом 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
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Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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В Оренбуржье зафиксированы 1050 случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки выявлено 45 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. За прошедшие сутки скончалась пациентка из Акбулака.
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Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей

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Трамп сравнил эпидемию коронавируса с Перл-Харбором

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Путин допустил ужесточение ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин допускает возможность ужесточения ограничений по коронавирусу.
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Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

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В Санкт-Петербурге ограничения, связанные с пандемией коронавируса, начнут снимать не ранее 1 июня.
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За сутки 90 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

По данным Роспотребнадзора на вторник, 5 мая в Ростовской области за сутки еще у 90 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
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Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу из России

МИД Белоруссии лишил аккредитации двух журналистов российского Первого канала после сюжета о распространении коронавируса в республике.
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Мария Кожевникова сильно поправилась на карантине

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Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 4 тыс. рублей.
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

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Алиханов объяснил резкое снижение новых случаев коронавируса в Калининграде

Как сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Instagram, снижение количества новых случаев связана с окончанием выявления заболевших в областной клинической больнице.
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По словам министра, годовые оценки будут проставлены с учетом периода дистанционного обучения.
Богородские вести 02:44
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Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

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Главврач московской поликлиники умерла после заражения коронавирусом

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Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

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Новый Mitsubishi Outlander получит двигатель от Nissan

Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail новых поколений породнятся куда сильнее, чем ожидалось.
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