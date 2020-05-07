Экономика
RT на русскомПравительство России обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям
«Участники заседания обсудили вопрос предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов на фоне падения объёмов пассажирских перевозок из-за коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение.
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Политика
Мишустин провел совещание по мерам поддержки экономики
Меры, которые обсуждались на совещании, призваны восстановить нормальный ритм работы экономики после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, говорится в сообщении.
Известия 13:20
Армия и оружие
В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»
The National Interest рассказал об уязвимом месте российского танка. В США назвали уязвимость Т-14 "Армата".
Piter.tv 04:24
Общество
Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август
В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас вчера в 06:55
Футбол
РФС планирует доиграть сезон РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) планирует доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com" со ссылкой на источники в РФС.
Газета.Ru 10:15
Экономика
ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу.
ТАСС 13:52
Общество
СМИ узнали о планах возвращения судов к нормальному режиму работы
Российские суды с 12 мая начнут возвращаться к нормальному режиму работы. Об этом рассказал источник в судебной системе в четверг, 7 мая.
Известия 12:42
Хоккей
КХЛ решила не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина
На официальном сайте лиги сказано, что анализ текущей ситуации показал отсутствие справедливых критериев, позволяющих определить победителя досрочно.
Говорит Москва 03:54
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом
Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Технологии
Разработчики блокчейн-платформы TON запустили ее без Дурова
Коммерсантъ 10:53
Шоу-бизнес
У Марии Иваковой обнаружили коронавирус
У актрисы и телеведущей Марии Иваковой обнаружили коронавирус. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Рамблер 11:40
Политика
В Пентагоне отвергли причастность США к вторжению в Венесуэлу
Ранее, в воскресенье, 3 мая, министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти страны отбили попытку морского десанта колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра.
Профиль 05 мая в 16:34
Общество
Инфекционист Минздрава дала прогноз развития коронавируса в России
Напомним, что, по официальным данным на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 13:58
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Газета.Ru вчера в 23:33
Авто
Рассекречен интерьер нового Haval H5
Новый Haval H5 2020 модельного года постепенно раскрывается на фотографиях.
32CARS.ru 05 мая в 14:30
Общество
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
Начиная с 12 мая, получают возможность вернуться к работе предприятия промышленности и строительной отрасли.
ТВ Центр 10:43
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru 14:05
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07:11
Общество
Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 05:24
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 14:14
Космос
На Марсе обнаружили следы существования древних рек
В НАСА показали подробное изображение древних рек на Марсе, которые, предположительно, протекали на планете около 3,7 млрд лет назад.
Профиль вчера в 13:25
Общество
Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве
В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом.
Известия 14:44
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС вчера в 04:22
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06