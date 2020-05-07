Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство России обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям

«Участники заседания обсудили вопрос предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов на фоне падения объёмов пассажирских перевозок из-за коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение.
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Дадут субсидии

Российская газета11:46

Кабмин обсудил новые меры реагирования на вызовы, связанные с коронавирусом

ТАСС05:27

Правительство России обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям

RT на русском05:18

Правительство обсудило вопрос о выделении средств на ремонт дорог в Крыму

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Правительство обсудило новые меры поддержки граждан и бизнеса

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Кабмин обсудит господдержку авиакомпаний в условиях коронавируса

Аргументы и Фактывчера в 18:55

Кабмин на заседании обсудит господдержку авиакомпаний в условиях коронавируса

ПРАЙМвчера в 17:15
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В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка

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Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
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