Правительство России обсуждает вопрос прямой поддержки малого бизнеса, но эти меры очень дорогие. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в разговоре с президентом бизнес-школы «Сколково» Андреем Шароновым.

Политика Сокуров попросил главу СПЧ помочь «брошенным» за рубежом россиянам Режиссер, член Совета по правам человека при президенте Александр Сокуров направил письмо председателю совета Валерию Фадееву, в котором попросил принять меры для возвращения на родину россиян, которые застряли за границей из-за ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Общество Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.

Общество Собянин рассказал о новых решениях Вводятся новые меры для борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте мэра Москвы Сергей Собянина.

Общество Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию в 1,5 м Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию а также социальную дистанцию в 1,5 м между работниками и посетителями.

Общество Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом Министерство просвещения России ставит перед собой задачу завершить учебный год в установленные сроки и сделать так, чтобы в летний период школьником не пришлось учиться, но все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

Здоровье Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом Одной из причин Семенов столь быстрого развития вируса по Италии называет и нехватку специалистов, нужного оборудования и медучреждений в целом.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Экономика Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.

Происшествия Мужчина с ножом напал на прохожих во Франции 11 марта в австралийском Мельбурне мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего два человека погибли и еще двое были ранены.

Общество Саратовцы могут ездить на дачи во время ограничений из-за коронавируса Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин 4 апреля во время брифинга прояснил ситуацию с режимом самоизоляции и ограничениями, которые ввели в регионе из-за коронавируса.

Космос В Севастополе стартует космический марафон Самые активные участники космического марафона получают звезды, которые в финале можно обменять на призы, сообщает правительство Севастополя.