Экономика

ФАНФАНПравительство России обсуждает вопрос прямой поддержки малого бизнеса

Правительство России обсуждает вопрос прямой поддержки малого бизнеса, но эти меры очень дорогие. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в разговоре с президентом бизнес-школы «Сколково» Андреем Шароновым.
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Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в кабмине

Вести.Ru12:50

Российские власти рассматривают возможность предоставления субсидий малому бизнесу

Экономика сегодня12:57

Правительство начало обсуждать прямые субсидии малому бизнесу

РБК10:00

Решетников: меры поддержки малого бизнеса очень дорогие

News.ru09:21

Министр экономического развития: «Прямая поддержка бизнеса обсуждается, но это очень дорого»

Комсомольская правда08:39

Решетников: В правительстве обсуждается вопрос прямых субсидий бизнесу

Российская газета08:37

Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу

Коммерсантъ08:33
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Политика

Сокуров попросил главу СПЧ помочь «брошенным» за рубежом россиянам

Режиссер, член Совета по правам человека при президенте Александр Сокуров направил письмо председателю совета Валерию Фадееву, в котором попросил принять меры для возвращения на родину россиян, которые застряли за границей из-за ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса.
РБК 13:29
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Общество

Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми

В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 03:57
Происшествия

В жилом доме в Орехово-Зуеве после взрыва газа произошло обрушение

В жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв газа. Газ взорвался в пятиэтажке по адресу: улица Гагарина, 31.
МИР 24 06:40
Общество

Собянин рассказал о новых решениях

Вводятся новые меры для борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте мэра Москвы Сергей Собянина.
Вести.Ru 13:27
Общество

Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию в 1,5 м

Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию а также социальную дистанцию в 1,5 м между работниками и посетителями.
РБК 13:16
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Министр заверил, что ситуация развивается по благоприятному сценарию. Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Деловое.ТВ вчера в 12:24
Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
Газета.Ru вчера в 13:03
Общество

Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом

Министерство просвещения России ставит перед собой задачу завершить учебный год в установленные сроки и сделать так, чтобы в летний период школьником не пришлось учиться, но все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 05:45
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 08:04
Здоровье

Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Одной из причин Семенов столь быстрого развития вируса по Италии называет и нехватку специалистов, нужного оборудования и медучреждений в целом.
ToDay News Ufa вчера в 18:20
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Киберспорт

ILTW заменит Cooman в Virtus.pro на ESL One LA Online

Metaratings 09:01
Игры

Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Peterburg2.ru 01 апреля в 17:02
Общество

Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
RuNews24.ru 07:27
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Вести.Ru вчера в 09:12
Общество

Голикова назвала регионы, лидирующие по числу заболевших коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, лидирующие по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч жителей.
Пятый канал 08:31
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих во Франции

11 марта в австралийском Мельбурне мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего два человека погибли и еще двое были ранены.
Известия 08:36
Происшествия

В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта

В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина.
РИА Новости 13:08
Общество

Саратовцы могут ездить на дачи во время ограничений из-за коронавируса

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин 4 апреля во время брифинга прояснил ситуацию с режимом самоизоляции и ограничениями, которые ввели в регионе из-за коронавируса.
Регион 64 02:50
Общество

МИД получил выделенные кабмином деньги для помощи россиянам за рубежом

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, деньги поступили на счёт министерства.
RT на русском 12:02
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
АиФ Оренбург 03:39
Космос

В Севастополе стартует космический марафон

Самые активные участники космического марафона получают звезды, которые в финале можно обменять на призы, сообщает правительство Севастополя.
Вести.Севастополь 05:47
Общество

Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты

Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
МИР 24 вчера в 23:28
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москвовские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru 11:50
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество

Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни

Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда вчера в 12:35
Общество

Стали известны меры поддержки семей на Дону в период самоизоляции

Стало известно, как власти помогут семьям в период действия режима самоизоляции. Меры поддержки приняты распоряжением губернатора.
Donday.ru 10:08
Общество

Глеб Никитин расширил перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома

Глава региона расширил перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома в период самоизоляции.
Открытый Нижний 12:51
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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