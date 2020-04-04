Экономика
Вести.RuВопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в кабмине
Министр экономического развития Максим Решетников в беседе с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым в специальном выпуске проекта "Антихрупкость" рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу о поддержке малого бизнеса.
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Министр экономического развития: «Прямая поддержка бизнеса обсуждается, но это очень дорого»
Комсомольская правда08:39
Российские власти рассматривают возможность предоставления субсидий малому бизнесу
Экономика сегодня12:57
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Общество
Салоны оптики в Москве продолжат работу
В Москве салоны оптики продолжат работать во время режима повышенной готовности с 5 апреля по 1 мая.
Общество
Власти утвердили порядок помощи россиянам за рубежом
Кабмин утвердил порядок помощи россиянам, которые находятся за границей и не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
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Овечкин: стригусь каждые два месяца, стрижка обходится в $ 50
Стрижка обходится в 50 долларов.
Происшествия
В жилом доме в Орехово-Зуеве после взрыва газа произошло обрушение
В жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв газа. Газ взорвался в пятиэтажке по адресу: улица Гагарина, 31.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
В Северной Осетии продлили режим самоизоляции
Согласно указу главы Северной Осетии, сроки основных ограничений, касающихся массовых мероприятий, посещения общественных мест, продлены до 19 апреля.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Футбол
Гендиректор «Зенита» назвал крайнюю дату возобновления сезона в РПЛ
Напомним, сезон в России был приостановлен 17 марта из-за распространения коронавируса.
Общество
Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге
Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса
"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
Происшествия
Клишас отреагировал на историю с полицией, собакой и москвичом
Москвичи могут выбрасывать мусор, ходить в ближайший магазин и выгуливать собак в 100 метрах от дома.
Общество
Кабмин Испании намерен продлить режим повышенной готовности
Правительство Испании решило продлить действие режима повышенной готовности в стране для сдерживания коронавируса нового типа.
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала основной путь передачи коронавируса
Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Космос
Астронавты на МКС заметили скопление НЛО вблизи Земли
На протяжении нескольких месяцев камеры на МКС фиксировали аномалии вблизи Земли.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Происшествия
В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова
Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Общество
Продление учебного года на лето допустили в Минпросвещения
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил журналистам о том, что в 2020 году возможность летнего обучения для школьников допускается.
Футбол
УЕФА хочет завершить Лигу чемпионов не позднее 3 августа
УЕФА намерен завершить соревнования в Лиге чемпионов сезона-2019/20 не позднее 3 августа. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
Здоровье
Главное отличие коронавируса от гриппа названо
Эбигейл Карлсон, профессор из Вашингтонского университета, сообщил, что у большинства людей уже выработан иммунитет к гриппу, поэтому его эпидемии человечеству не страшны.
Армия и оружие
В «Росатоме» рассказали о выполнении гособоронзаказа на фоне COVID-19
Госкорпорация "Росатом" на фоне ситуации с коронавирусом продолжает без сбоев выполнять государственный оборонный заказ, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Здоровье
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Политика
Посольство ответило на заявление Вены о «российской дезинформации»
Посольство в Австрии удивилось заявлению главы МИД Александера Шалленберга о распространении Москвой фейков про коронавирус.