Министр экономического развития Максим Решетников в беседе с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым в специальном выпуске проекта "Антихрупкость" рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу о поддержке малого бизнеса.

Общество Салоны оптики в Москве продолжат работу В Москве салоны оптики продолжат работать во время режима повышенной готовности с 5 апреля по 1 мая.

Общество Власти утвердили порядок помощи россиянам за рубежом Кабмин утвердил порядок помощи россиянам, которые находятся за границей и не могут вернуться на родину из-за коронавируса.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Общество В Северной Осетии продлили режим самоизоляции Согласно указу главы Северной Осетии, сроки основных ограничений, касающихся массовых мероприятий, посещения общественных мест, продлены до 19 апреля.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Общество Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Общество Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса "Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.

Общество Кабмин Испании намерен продлить режим повышенной готовности Правительство Испании решило продлить действие режима повышенной готовности в стране для сдерживания коронавируса нового типа.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Происшествия В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Общество Продление учебного года на лето допустили в Минпросвещения Замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил журналистам о том, что в 2020 году возможность летнего обучения для школьников допускается.

Здоровье Главное отличие коронавируса от гриппа названо Эбигейл Карлсон, профессор из Вашингтонского университета, сообщил, что у большинства людей уже выработан иммунитет к гриппу, поэтому его эпидемии человечеству не страшны.