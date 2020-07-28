Экономика
ИзвестияПравительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»
Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 28 июля.
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Политика
МИД РФ призвал дать ответ на блокировку «Царьграда» компанией Google
МИД призвал профильные международные организации и правозащитников отреагировать на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» сервисами Google.
Известия 13:39
Общество
МЧС России предупредило об опасной геомагнитной буре 28 июля
Об опасной геомагнитной буре в своем докладе сообщил Сергей Диденко, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ.
Телеканал Краснодар 04:35
Происшествия
По делу Авзалова задержан депутат Тукаевского района Мусанниф Ханов
Вслед за руководителем исполкома Тукаевского района задержан местный депутат, директор ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусанниф Ханов.
Chelny-biz.ru 12:37
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor 07:45
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Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
Происшествия
СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге
По факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заявили в СК.
RT на русском 11:02
Общество
Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию
Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
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Греческий йогурт избавит организм от лишнего сахара
Pravda.Ru 10:06
Общество
Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы.
Известия 07:55
Автоспорт
Браун: промоутеры Гран-при России проявили колоссальное умение при подготовке к гонке
Промоутеры Гран-при России "Формулы-1" проявили колоссальное умение при подготовке к этапу чемпионата мира.
ТАСС Спорт 01:21
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«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Газета.Ru 13:52
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 02:18
Экономика
В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»
Ранее Минфин США объявлял отсрочки по вступлению в силу санкций в отношении группы ГАЗ, очередной дедлайн наступает 22 января 2021 года.
Lenta.ru 13:45
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Наука
Предок коронавируса появился на Земле 70 лет назад
Вести.Ru 10:49
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Общество
ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса
В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
Футбол
Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу почтил память экс-наставника клуба Валерия Лобановского.
Чемпионат 12:54
Политика
В Киеве переименовали улицу Российскую
Киевский горсовет проголосовал за переименование улицы Российской в Дарницком районе города на улицу Юрия Литвинского, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
РИА Новости 12:47
Транспорт
В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
Общество
Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса
24 июля сообщалось, что «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах.
Lenta.ru 04:57
Футбол
Акинфеев выложил первый пост в Instagram
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал первый пост в социальной сети Instagram.
RT на русском 14:01
Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
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Происшествия
В Апшеронском районе вода ушла с подтопленных участков
По данным на 20:00, в Апшеронском районе вода осталась лишь в низменных участках. Уровень воды спасатели оценивают как незначительный.
Кубань 24 13:33
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Здоровье
Калининград стал пилотным в изучении иммунитета к коронавирусу
«Калининградская область вошла в число регионов, где стартует пилотный проект по научному исследованию, оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции», - сообщила Елена Бабура, руководитель Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.
Русский Запад 10:48