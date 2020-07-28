Экономика

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Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 28 июля.
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Правительство одобрило допэмиссию «Аэрофлота»

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Правительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»

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Интерфакс04:20

Правительство одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота»

ТАСС05:32
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