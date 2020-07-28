Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»

Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 28 июля.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

«Аэрофлоту» для преодоления кризиса надо продать акций примерно на 100 млрд рублей

Ведомости16:14

Правительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»

Известия06:25

Правительство одобрило допэмиссию «Аэрофлота»

Интерфакс04:20

«Аэрофлоту» вольют капитала

Коммерсантъ06:25

Акции «Аэрофлота» упали на 5% после одобрения допэмиссии правительством

РБК05:13

Правительство одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота»

ТАСС05:32

Акции «Аэрофлота» теряют почти 4% после сообщения о допэмиссии

ПРАЙМ06:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:04, Ашберн
Игры

Microsoft: Xbox Game Pass приносит мало прибыли в краткосрочной перспективе

По словам Аарона Гринберга, Microsoft думает в долгосрочной перспективе и считает, что сервис принесёт большую прибыль через несколько лет.
3DNews 07:40
1
Технологии

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM 18:04
142
Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
1,6K
Политика

В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»

Брайан О'Тул отмечает, что ГАЗ является одним из основных российских автопроизводителей, однако включение группы в санкционный список в 2018 году не вызвало эффекта разорвавшейся бомбы, как это произошло в случае с «Русалом».
Lenta.ru 13:45
16
Шоу-бизнес

Бывший муж Наргиз умер в возрасте 54 лет

Экспресс газета 14:00
Игры

Cuphead выйдет на PlayStation 4

CyberSport.ru 11:55
1
Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
171
Общество

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
РБК 11:09
439
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отеделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru 17:53
40
Политика

Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи

"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 19:56
Культура

Миланский театр Ла Скала потерял 23 млн евро из-за пандемии

4 сентября артисты Ла Скала исполнят в Миланском соборе «Реквием» Верди.
Говорит Москва вчера в 09:59
Общество

Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Газета.Ru 01:45
2,9K
Происшествия

За сутки в Краснодарском крае коронавирус выявлен у 96 человек

Общее число случаев заболевания в регионе достигло 7880 Ежесуточные показатели заболеваемости COVID-19 на Кубани продолжают расти.
Кубань-Информ вчера в 04:28
764
Транспорт

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
486
Происшествия

Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге

На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 09:42
420
Политика

США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам

Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от COVID-19 другие страны.
Газета.Ru 17:51
8
Происшествия

В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии

Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК 15:46
233
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 18:51
44
Футбол

Слуцкий оценил период своей работы в Европе

Слуцкий в конце ноября был уволен с поста главного тренера нидерландского "Витесса", а в декабре возглавил "Рубин".
РИА Новости 03:58
1
Политика

Соперница Лукашенко попросила не мучать ее вопросом о Крыме

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила на вопрос о принадлежности Крыма в эфире «Еврорадио».
РБК 18:18
146
Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.
Российская газета 14:53
3
Общество

Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"

Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
Интерфакс вчера в 13:06
41
Спорт

Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт вчера в 05:39
3
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
1,9K
Здоровье

Иркутский врач провел уникальные операции детям на Сахалине

Сегодня на Сахалине сделана первая такая операция — прямо в палате, туда доставили все необходимое оборудование, ребенка не тревожили перемещениями в операционную.
Тайга.инфо 00:57
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
845
Экономика

Банки лишат права прописывать условия мелким шрифтом

Банки не смогут прописывать мелким шрифтом дополнительные условия в договорах, которые приводят к снижению доходов по вкладу.
BFM.ru 12:20
1
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
174
Кино

Фильм «Довод» Кристофера Нолана перенесли на 26 августа

Долгожданный фильм Кристофера Нолана «Довод», снятый камерами IMAX, выходит в кинотеатрах в мире с 26 августа, - заявил Warner Bros.
Регион online 11:38
2
Хоккей

Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура»

Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.
КП - Хабаровск 08:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное