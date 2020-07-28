Экономика
ИзвестияПравительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»
Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 28 июля.
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Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Известия 15:56
Футбол
В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА
Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» отреагировала на новое шоу московского ЦСКА «Футбольные куклы».
RT на русском 14:18
Происшествия
Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян
Коммерсантъ 15:28
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Авто
Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival
Цены на минивэн четвертого поколения варьируются от 31 600 000 до 43 540 000 вон, что эквивалентно 1,9 – 2,6 млн рублей по текущему курсу.
Автоновости дня 08:21
Общество
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:29
Технологии
Дуров назвал семь негативных факторов политики App Store
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
РИА Новости 12:42
Происшествия
СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге
По факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заявили в СК.
RT на русском 11:02
Политика
Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, готовы поддержать 72,3% граждан республики, свидетельствуют данные проведенного аналитическим центром Ecoom соцопроса.
РИА Новости 16:30
Киберспорт
Впечатляющая команда: над новой Fable работают бывшие сотрудники Rockstar, Rocksteady, BioWare и Ubisoft
Главный геймдизайнер — Хуан Фернандес де Симон (Juan Fernandez de Simon), бывший сотрудник Ninja Theory (где работал над Hellblade: Senua’s Sacrifice) и Tequila Works.
3DNews 11:25
Футбол
«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ
Как сообщается на сайте РПЛ, «Спартак» проведёт матчи с ЦСКА в седьмом туре (11—14 сентября) и в 27-м туре (23—26 апреля).
RT на русском 10:18
Игры
Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису
Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru 15:37
Футбол
Стали известны детали контракта Гайча с ЦСКА
Сумма отступных за потенциального новичка красно-синих составит €30 млн.
Газета.Ru 16:35
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor 07:45
Кино
Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском 07:59
Происшествия
Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии
В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ 15:54
Авто
Владельцы Volkswagen в США получили $9,8 млрд компенсаций
Владельцы Volkswagen и Porsche из США с 2016 года получили свыше $9,8 млрд в качестве компенсаций по делу о делу о манипуляциях информацией о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных машин компании.
РБК 16:44
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Армия и оружие
Спецназ Нацгвардии Украины переходит на натовский калибр
Новые штурмовые винтовки UAR-15 получил один из отрядов специального назначения Нацгвардии. Оружие сделано под патрон НАТО 5,56х45 мм.
Военное обозрение 12:25
Здоровье
Калининград стал пилотным в изучении иммунитета к коронавирусу
«Калининградская область вошла в число регионов, где стартует пилотный проект по научному исследованию, оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции», - сообщила Елена Бабура, руководитель Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.
Русский Запад 10:48
Футбол
Девять клубов АПЛ просят CAS отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
В Спортивный арбитражный суд (CAS) поступил документ от девяти клубов английской Премьер-лиги, которые настаивают на отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательства.
Metaratings 16:39
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Общество
Turkish Airlines возобновит рейсы из Пулково в начале августа
Rambler News Service 10:38
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
«АвтоВАЗ» обновил 1,8-литровый двигатель, которым оснащаются автомобили семейства LADA Vesta и хэтчбеки XRay.
Автоновости дня 14:20
Футбол
Моратти о возможном переходе Месси в «Интер»: Иногда мечты сбываются
Клуб надеется на привлечение ряда инвесторов подобным трансфером. Моратти отметил, что мечтам иногда суждено сбыться.
CT news 16:33
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53