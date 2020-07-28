Экономика
ИзвестияПравительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»
Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 28 июля.
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Футбол
Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных
Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
REGNUM 10:14
Общество
Число заболевших коронавирусом в администрации Ялты превысило 20
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что к настоящему времени среди сотрудников ялтинской администрации зафиксировано более 20 случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском 12:04
Политика
Абхазия из-за коронавируса продлевает ограничения на въезд
Власти Абхазии продлили ограничения на пересечение границы с Россией из-за ситуации с коронавирусом.
Российская газета 13:31
Футбол
ЦСКА вышел из переговоров с «Ривер Плейтом» о переходе Карраскаля
Советский спорт 13:22
Энергетика
Китай сократил объемы закупки газа из России
Всего с начала 2020 года Россия поставила в Китай 1,27 млрд кубов газа, мощности газопровода "Сила Сибири" используются всего на 60%.
МонаВиста 04:34
Кино
Звезда «Великолепного века» вернулся на экран после провала
Газета.Ru 10:47
Здоровье
Хабиров объяснил рост случаев пневмонии недостаточной вакцинацией
Глава Башкирии Радий Хабиров озвучил причины роста заболеваемости пневмонией. Ситуацию он прокомментировал в социальных сетях.
Аргументы и Факты - Уфа 03:56
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК вчера в 09:13
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Политика
В Киеве переименовали улицу Российскую
В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
RT на русском 13:17
Финансы
Курс евро превысил 85 рублей впервые с апреля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 28 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 85 руб. По данным на 16.16 мск, евро стоил 85,08 руб. (+ 1, 01 %), доллар ‒ 72,545 руб. (+ 0, 90 %).
Ведомости 09:51
Общество
Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в Бюджетный кодекс разрабатывает Минфин, сообщали ранее «Ведомостям» в министерстве.
Ведомости 13:20
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
Общество
Роспотребнадзор проверил на коронавирус воду в Краснодарском крае
Роспотребнадзор не обнаружил коронавируса в водоемах Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 28 июля.
Известия 11:33
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 09:42
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
По предварительным данным источника в Совете ЕС, Евросоюз не включит Россию в список государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Моя Москва.онлайн 04:37
Футбол
«Зенит» высмеял новое кукольное шоу ЦСКА
«Зенит» отреагировал на шутку из нового шоу ЦСКА «Футбольные куклы».
Sport24.ru 12:59
Технологии
Дуров раскритиковал Apple из-за налога на приложения в AppStore
Павел Дуров, основатель Telegram Как сообщало ранее Delovoe.tv, Павел Дуров обвинил Apple в уничтожении стартапов по всему миру.
Деловое.ТВ 13:39
Экономика
В Минтруде пообещали обеспечить пенсионерам реальный рост выплат
В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции.
Дни24 05:25
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Происшествия
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
Футбол
«Верона» проиграла «Лацио» в матче чемпионата Италии
Известия 26 июля в 16:44
Происшествия
Глава ветслужбы Ивановской области задержан по подозрению в коррупции
По данным следствия, в начале 2020 года подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили взятку за оказание общего покровительства от руководителя одного из предприятий Ивановской области, работающего в сфере переработки и производства продуктов питания.
Российская газета 12:55
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Единоборства
Бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи состоится 24 октября
Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов из России 24 октября 2020 года проведет проведет бой против временного чемпиона Джастина Гэтжи из США.
Turkmenportal 13:18
Наука
Пролежавшие 101 миллион лет на дне океана бактерии поели и размножились
Японские исследователи показали, что аэробные микроорганизмы из донных отложений с юга Тихого океана способны питаться и размножаться, даже пролежав в глине на десятки метров ниже дна 101 миллион лет, сообщается в Nature Communications.
N+1 13:24
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми», которая вручается лучшим сериалам, шоу и телепрограммам года.
Lenta.ru 13:00
Общество
Джонсон увидел признаки второй волны эпидемии коронавируса в Европе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил признаки второй волны эпидемии коронавируса в странах Европы.
Вести.Ru 07:32
Общество
ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса
В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21