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Общество На Урале школьница осквернила мемориал героям войны Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, 28 июля 2020, 10:13 — REGNUM В Белоярском районе Свердловской области школьница использовала бюст Героя Советского Союза Николая Попова для фотосессии.

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