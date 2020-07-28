Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»

Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 28 июля.
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Рынок акций РФ просел в рамках коррекции во главе с «Аэрофлотом»

Интерфакс10:20

Правительство одобрило допэмиссию «Аэрофлота»

Ведомости07:27

Акции «Аэрофлота» теряют почти 4% после сообщения о допэмиссии

ПРАЙМ06:13

Правительство одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота»

ТАСС05:32

«Аэрофлоту» вольют капитала

Коммерсантъ06:25

Акции «Аэрофлота» упали на 5% после одобрения допэмиссии правительством

РБК05:13

Правительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»

Известия06:25
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Общество

Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием

Следователь предложил Ивану Сафронову заключить сделку, но он отказался. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Павлов.
BFM.ru 08:45
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
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Общество

Вьетнам изолировал 80 тысяч туристов из-за нового вида коронавируса

Власти страны сообщили, что вспышка COVID-19 в ряде провинций вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся там.
Вести.Ru 08:07
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
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Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
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Происшествия

На Урале в больнице перепутали тела умерших

Карпинск, Свердловская область, 28 июля 2020, 17:05 — REGNUM В Карпинске Свердловской области сотрудники морга перепутали тела двоих умерших мужчин.
REGNUM 10:05
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Происшествия

В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда

Коммерсантъ 09:18
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Общество

Turkish Airlines собирается летать в Россию с 1 августа

RT на русском 10:25
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Общество

Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске

В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС.
BFM.ru 09:30
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Общество

В институте Росгидромета опровергли прогноз о магнитной буре

Москва, 28 июля 2020, 13:39 — REGNUM Мощной магнитной бури на Земле в ближайшие дни не ожидается.
REGNUM 06:39
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
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Происшествия

СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми

СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:06
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Культура

Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»

Газета.Ru 05:33
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Общество

На Урале школьница осквернила мемориал героям войны

Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, 28 июля 2020, 10:13 — REGNUM В Белоярском районе Свердловской области школьница использовала бюст Героя Советского Союза Николая Попова для фотосессии.
REGNUM 03:13
Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
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Общество

Сын Бари Алибасова решил сдать апартаменты отца за миллион рублей

Lenta.ru 10:35
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
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Общество

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
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Армия и оружие

Иран в ходе учений отработал атаку на американский авианосец

Иран отработал атаку на американский авианосец в ходе учений, проходящих в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива, задействовав для этого реплику судна, передает агентство Tasnim.
РИА Новости 06:16
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Происшествия

В московском метро начали проводить масочные рейды

В московском метро начали проводить масочные рейды.
Мослента 07:14
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Общество

В Хабаровске водителя «фургаломобиля» арестовали на восемь суток

Водитель автомобиля, написавшего на машине слова в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавшего в несанкционированных акциях протеста, арестован на 8 суток, сообщил РИА Новости источник в Центральном суде Хабаровска.
РИА Новости 09:59
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Политика

«Ростех» начал поставки отечественной вакцины от пяти болезней

«Раньше укол от пяти сразу болезней можно было поставить только за границей, у нас таких вакцин не существовало, сейчас мы ее создали и уже зарегистрировали и начинаем уже поставлять в медицинские учреждения», — сообщил Чемезов.
РБК 10:19
Футбол

Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»

Vprognoze.ru вчера в 11:18
Общество

С 1 августа в РФ увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Часть российских пенсионеров получат с 1 августа 2020 года повышенные выплаты.
iReactor вчера в 10:14
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Политика

Навальный опубликовал декларацию о доходах

Оппозиционер Алексей Навальный раскрыл данные о своих доходах. Он сообщил, что за 2019 год заработал 5,44 млн руб.
Коммерсантъ 10:32
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Футбол

РПЛ представила календарь на новый сезон

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
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Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
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PlayStation обделила российских пользователей PS Plus

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