Экономика
ИзвестияПравительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»
Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 28 июля.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:15, Ашберн
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
Футбол
«Верона» проиграла «Лацио» в матче чемпионата Италии
Известия 26 июля в 16:44
Общество
Половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за 40 минут
28 июля в Санкт-Петербурге за 40 минут выпала практически половина месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Русская Планета 11:40
Футбол
Агент: Коутиньо хочет вернуться в Премьер-лигу
Киа Джурабчиан, агент полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщил, что его подопечный рассчитывает вернуться в английскую Премьер-лигу, где он ранее выступал за «Ливерпуль».
Чемпионат 10:56
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Политика
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
RT на русском 07:44
Футбол
«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ
Как сообщается на сайте РПЛ, «Спартак» проведёт матчи с ЦСКА в седьмом туре (11—14 сентября) и в 27-м туре (23—26 апреля).
RT на русском 10:18
Общество
В Саратовской области ужесточат масочный режим
Контроль за соблюдением масочного режима в Саратовской области, где сохраняется число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса на уровне выше 90, необходимо ужесточить, заявил губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости 11:47
Общество
Краснодарский краевой суд уволил «золотую судью» Хахалеву
РИА Новости 07:54
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
Финансы
Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля
Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1.
Интерфакс 08:50
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с 19-летней девушкой
Как отмечается, 26 июля артисту исполнилось 50 лет.
Discover24 вчера в 02:58
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Общество
Знаток Скипский прекратил работу с детьми после обвинений в педофилии
Михаил Скипский прекратил работу с детьми после того, как его обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетним.
РЕН ТВ 10:46
Общество
Почти треть россиян не хочет переходить на электронные трудовые книжки
Среди работающих респондентов отказываться от бумажной трудовой книжки не хотят 56%, планируют отказаться 29%, а 6% уже оформили электронный документ.
Мойка78 03:14
Авто
Фирма Audi запустила проект по двунаправленной зарядке
Новейший пример работ в этой сфере — исследовательский проект, запущенный в кооперации Audi и Hager Group.
Драйв 10:08
Общество
На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля
Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
Общество
В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
Политика
В Кремле заверили, что Путин от Лукашенко не заразился
В Кремле отреагировали на новость о коронавирусе, которым «бессимптомно» переболел президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11:24
Авто
Поставки новых моделей Mitsubishi в Европу приостановили
В соответствии с новой стратегией Renault-Nissan-Mitsubishi, в ближайшие несколько лет концерн сконцентрируется на рынках Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, ведь именно здесь Mitsubishi является одним из лидирующих брендов, продукция которого пользуется неизменным спросом.
Новые автомобили вчера в 12:21
Экономика
«Татнефть» заключила соглашение о создании шинного завода в Казахстане
ПАО "Татнефть" и компания "Аллюр" (Казахстан) во вторник заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия по производству легковых, легкогрузовых и грузовых шин.
Интерфакс 10:55
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
iReactor 11:13