Экономика
ИзвестияПравительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»
Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 28 июля.
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Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Шоу-бизнес
Избранник Екатерины Диденко познакомил её с родителями
Аптечный ревизорро Екатерина Диденко не перестаёт удивлять подписчиков.
Paparazzi.ru вчера в 15:56
Политика
Дегтярев отказался винить Обаму в упадке Комсомольска-на-Амуре
Состояние Комсомольска-на-Амуре производит удручающее впечатление, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей встречи с депутатами регионального парламента в Законодательной думе.
Lenta.ru 05:56
Армия и оружие
База ВВС США усилилась на Аляске двумя F-35A для контроля над Арктикой
«ВВС США намерены до 2022 года перебросить на Аляску еще 54 самолета F-35A, что усилит группировку в рамках укрепления военного присутствия американцев в Арктике», - об этом сообщает издание «Nation News».
Вечерний курьер вчера в 07:37
Общество
Три участника ЕГЭ по истории в Северной Осетии набрали 100 баллов
На ЕГЭ по физике явка составила 607 человек, из них 411 преодолели минимальный порог, 19 выпускников набрали свыше 81 балла.
ГТРК Алания 05:06
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
Авто
Опубликованы первые изображения нового Peugeot 5008
Внедорожником минивэн Peugeot 5008 стал еще в 2017 году, пережив масштабный рестайлинг.
Car.ru 26 июля в 08:46
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Общество
Бельгия ужесточает ограничения из-за коронавируса
Количество новых инфицированных граждан в Бельгии растет на протяжении нескольких недель.
Обзор газет 04:54
Армия и оружие
Президент Ливана обвинил Израиль в дестабилизации на южных границах
Агрессивные действия, предпринятые Израилем на границе с Ливаном в понедельник, угрожают стабильности в этом регионе, заявил президент Ливана Мишель Аун на собрании Высшего совета по безопасности страны.
РИА Новости 07:38
Общество
Воронежцев предупредили о сильной жаре 29 июля
Сильная жара придет в Воронежскую область в среду, 29 июля. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.
РИА Воронеж 06:21
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.
Evo-rus.com 02:34
Автоспорт
Браун: промоутеры Гран-при России проявили колоссальное умение при подготовке к гонке
Промоутеры Гран-при России "Формулы-1" проявили колоссальное умение при подготовке к этапу чемпионата мира.
ТАСС Спорт 01:21
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Общество
Джонсон увидел признаки второй волны эпидемии коронавируса в Европе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил признаки второй волны эпидемии коронавируса в странах Европы.
Вести.Ru 07:32
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
Политика
Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
RT на русском 02:57
Армия и оружие
Азербайджан и Турция проведут военные учения на границе с Арменией
Lenta.ru вчера в 05:57
Гаджеты
Asus выпустила самый мощный в мире смартфон ROG Phone 3
Новинку наградили системой AirTrigger 3, подразумевающей наличие чувствительных сенсоров, датчика движения и системы охлаждения GameCool 3. ROG Phone 3 имеет 6,59-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2340 на 1080 пикселей.
Evo-rus.com вчера в 03:22
Авто
В России в 1 полугодии выросла средневзвешенная цена нового автомобиля
По данным специалистов аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 9% по итогам периода с января по июнь 2020 года и достигла отметки в 1,676 миллиона рублей.
32CARS.ru 06:33
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Наука
Ученые из ТГУ и СибГМУ вошли в группу по изучению коронавируса
Московский Комсомолец вчера в 11:38
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Городовой вчера в 11:17
Космос
Ученый заявил о жизни под поверхностью Марса
Москва 24 07:12
Общество
Мишустин объявил о начале эксперимента во всех регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 11:27 — REGNUM В августе 2020 года во всех регионах России начнётся эксперимент.
REGNUM вчера в 04:27