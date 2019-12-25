Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство России одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

На заседании в среду правительство рассмотрело план и направления приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
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Шереметьево включили в программу приватизации

Российская газета07:47

Правительство одобрило план приватизации на 2020–2022 годы

РБК07:42

«Газпром» и «Роснефть» не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 11:30

«Аэрофлот», РЖД и ОЗК не вошли в план приватизации на 2020–2022 годы

Коммерсантъ06:19

Правительство России одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Известия07:03

РЖД, «Аэрофлот» и ОЗК не вошли в план приватизации на ближайшие годы

Интерфакс05:08

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

ТАСС07:23
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Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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