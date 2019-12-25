Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство России одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

На заседании в среду правительство рассмотрело план и направления приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
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Шереметьево включили в программу приватизации

Российская газета07:47

Правительство одобрило план приватизации на 2020–2022 годы

РБК07:42

РЖД, «Аэрофлот» и ОЗК не вошли в план приватизации на ближайшие годы

Интерфакс05:08

«Аэрофлот», РЖД и ОЗК не вошли в план приватизации на 2020–2022 годы

Коммерсантъ06:19

Правительство России одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Известия07:03

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

ТАСС07:23

«Газпром» и «Роснефть» не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 11:30
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Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
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Путин на встрече с бизнесменами не обсуждал конкретные уголовные дела

Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями не обсуждал конкретные уголовные дела против бизнесменов.
ТАСС 13:57
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Кино

«КиноПоиск» назвал главные фильмы 2019 года

Главным фильмом года, по версии портала «КиноПоиск», стала «Зеленая книга», данная картина набрала самое большое количество баллов пользователей, сообщает Газета.ru.
РИАМО 23 декабря в 08:17
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
RT на русском 09:56
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Наука

Северный магнитный полюс быстро смещается к Сибири

UfacityNews.ru 23 декабря в 14:58
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Со слов артиста, первой о детях заговорила именно супруга, которой на тот момент было 65 лет.
Kleo.ru 05:29
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Трусова откроет выступления фигуристок на чемпионате России

Короткая программа у женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске откроется в пятницу, 27 декабря, выступлением двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.
РБК 11:03
Общество

Одного из создателей Рунета Солдатова отправили под домашний арест

Под руководством Солдатова в 1990 году появилась первая отечественная научная сеть с выходом в интернет, ее создали на базе вычислительного центра Института атомной энергетики им. Курчатова.
РБК 08:01
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

Российская газета 03:05
Политика

Нелетальное оружие капитализма: США нащупали слабое место современной России

Напомним, что буквально через несколько часов после подписания Дональдом Трампом военного бюджета США на 2020 год, где были прописаны их санкции против «СП-2», зону строительства газопровода покинули суда-трубоукладчики швейцарской компании Allseas.
Военное обозрение 03:13
Авто

Lamborghini увеличит производство кроссоверов URUS для России

Из-за большого количества предзаказов на кроссовер, руководство компании заявило о планах по увеличению производства Lamborghini Urus.
Тарантас Ньюс вчера в 08:17
Общество

Истребитель Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае

24 декабря около 12 часов по местному времени в Хабаровском крае при проведении испытательных полётов потерпел крушение новейший российский боевой самолёт Су-57.
Хабаровский край сегодня 23 декабря в 22:55
Общество

В России изменятся правила экзамена на водительские права

В 2020 году в России будет изменена система сдачи экзамена на водительские права.
Газета Кемерова 23 декабря в 22:15
Армия и оружие

Вассерман рассказал о возможности РФ заставить НАТО пожалеть

Страны НАТО готовятся к большой войне, «нагло» демонстрируя при этом, что готовы пойти на все, пишет публицист Анатолий Вассерман в своей колонке на сайте Ren TV.
Политическая Экспертиза 23 декабря в 10:12
Политика

Сенаторы назвали церемонией уголовное дело на Украине из-за поезда в Крым

Уголовное дело, возбужденное на Украине из-за поезда в Крым, — церемония, направленная на попытку еще раз пересмотреть ситуацию вокруг полуострова, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РБК 08:51
Политика

Путин оценил ситуацию в российской экономике

Ситуация в экономике позволяет достичь еще больших результатов.
Российская газета 12:23
Происшествия

У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы

В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Компания вчера в 08:43
Армия и оружие

Россия предложила НАТО договориться о понижении уровня военных учений

Российские власти предложили НАТО начать переговоры о понижении уровня военных учений, вплоть до их непроведения, в районах соприкосновения России и стран альянса.
Коммерсантъ 13:02
Шоу-бизнес

Максим Фадеев рассказал об антироссийских настроениях певицы Наргиз

Деятель шоу-бизнеса рассказал, что в курсе антироссийских настроений певицы уже давно и сравнил ее с персонажем булгаковского «Собачьего сердца» Шариковым.
ФАН вчера в 13:05
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Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва 13:25
Политика

Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2»

Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.
Lenta.ru 07:36
Технологии

В России запустили интернет-портал цифровой грамотности

Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
РИА Новости 07:40
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В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

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КХЛ. «Динамо» впервые в сезоне победило ЦСКА

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В Мурманской области во время учений погиб военнослужащий

REGNUM 11:43
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В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
REGNUM 09:07
Экономика

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
РБК 11:46
Как работают Яндекс.Новости?
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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