Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство России одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

На заседании в среду правительство рассмотрело план и направления приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
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Шереметьево включили в программу приватизации

Российская газета07:47

«Аэрофлот», РЖД и ОЗК не вошли в план приватизации на 2020–2022 годы

Коммерсантъ06:19

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

ТАСС07:23

Правительство одобрило план приватизации на 2020–2022 годы

РБК07:42

Правительство России одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Известия07:03

РЖД, «Аэрофлот» и ОЗК не вошли в план приватизации на ближайшие годы

Интерфакс05:08

«Газпром» и «Роснефть» не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 11:30
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Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета 08:27
Политика

Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро

Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.
Российская газета 11:45
Политика

Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США

Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 11:50
Политика

Костин впервые прокомментировал расследование ФБК про Наилю Аскер-заде

Расследование ФБК:2 декабря ФБК рассказал о том, что Наиля Аскер-заде, которой приписывают отношения с Костиным, якобы пользуется частным самолетом, когда-то записанным на офшор ВТБ, а также 62-метровой яхтой ценой несколько миллиардов долларов.
Snob.ru 12:00
Общество

Гуцериев объяснил данные об обысках действиями «созвездия идиотов»

Российский олигарх, глава «Сафмара» Михаил Гуцериев опроверг информацию об обысках в московской квартире и офисах компании.
Lenta.ru 11:48
Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru 12:09
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Общество

Костин считает, что приватизировать ВТБ будет сложно из-за санкций

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что приватизировать госбанк будет сложно из-за санкций.
ТАСС 12:06
Политика

Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
РИА Новости 10:43
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Политика

Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым

Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Lenta.ru 10:23
Экономика

Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций «Газпрома»

Квазиказначейский пакет акций "Газпрома" в размере 6,6% капитала, который в этом году в два приема продали структуры монополии, приобрел консорциум инвесторов, сообщил "Интерфаксу" глава Газпромбанка Андрей Акимов.
Интерфакс 11:29
Политика

Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
РБК 10:41
Экономика

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию»

Сбербанк в среду, 25 декабря, передал "золотую акцию" обратно "Яндексу".
Вести.Ru 11:34
Общество

Дети принца Уильяма появились на рождественской службе и восхитили фанатов

Как пишет издание Vogue, принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли детей на службу впервые, чем восхитили пользователей социальных сетей.
Lenta.ru 12:05
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

Газета.Ru 05:34
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Происшествия

В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

РБК 10:15
Армия и оружие

Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России

В России в настоящее время полностью восстановлена система подготовки офицерского состава, должности укомплектованы на 95%, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
RT на русском 12:17
Армия и оружие

Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США

Народно-освободительная армия Китая испытала баллистическую ракету, которая способна поразить любую цель в США.
Российская газета 11:25
Общество

Умер писатель и фронтовик Владимир Бушин

НТВ 12:29
Политика

Памфилова пригрозила избиркому Петербурга роспуском

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, предыдущие поручения горизбирком Петербурга выполнил «формально, на низком уровне, не позволяющем в полной мере учесть и устранить имевшие место нарушения».
РБК 07:58
Политика

Путин назвал ситуацию в экономике России удовлетворительной

Президент РФ Владимир Путин отметил, что считает ситуацию в экономике России удовлетворительной, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 12:19
Политика

«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Утро.ru вчера в 08:06
Политика

В партии Зеленского нашли причины потери Крыма

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Lenta.ru 10:01
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Общество

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

РИА Новости 02:26
Происшествия

Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС

Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Интерфакс 09:42
Происшествия

Второй за сутки вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе, 25 декабря сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Красная весна 07:35
Политика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 05:23
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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