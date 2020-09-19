Российский президент Владимир Путин наградил почётного гендиректора, почётного генерального конструктора «НПО машиностроения» Герберта Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за разработку гиперзвукового блока «Авангард».
Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
По данным силовиков, задержанный по фамилии Галлямов 1997 года рождения, за последние двое суток несколько раз сообщал по номеру 112 о «ликвидации криминальным способом Храма на Крови по улице Царской, 10, спортивного комплекса «Динамо» на улице Василия Еремина,12, и Среднеуральского женского монастыря по проезду Северный, 1».
Арбитражный суд Свердловской области не удовлетворил требования компании "ВСМПО-Ависма", которая хотела арестовать имущество своего бывшего гендиректора Михаила Воеводина по иску о взыскании 4,07 млрд руб. По версии корпорации, он занижал стоимость продукции для перераспределения доходов в пользу группы Interlink.
Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил, что участие лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны.
В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.