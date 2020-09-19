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РИА 82
РИА 82

Проект бюджета РФ на 2021 год одобрен правительством

МОСКВА, 19 СЕНТЯБРЯ – РИА82 Правительство России одобрило проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-23 гг. Об этом сообщается на сайте кабмина.В источнике
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News.ru

Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2021 год

News.ru03:13
78.ru

Правительство РФ одобрило проект бюджета на следующий год

78.ru04:26
Аргументы и Факты

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

Аргументы и Факты03:51
SM News

Правительство одобрило проект госбюджета на 2021 год

SM News03:23
РИА 82

Проект бюджета РФ на 2021 год одобрен правительством

РИА 8209:00
REGNUM

Правительство России одобрило проект бюджета на 2021 год

REGNUM03:06

Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

Российский президент Владимир Путин наградил почётного гендиректора, почётного генерального конструктора «НПО машиностроения» Герберта Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за разработку гиперзвукового блока «Авангард».
Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»
RT на русском07:35
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Service17 сентября в 04:48
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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ложном минировании храмов

По данным силовиков, задержанный по фамилии Галлямов 1997 года рождения, за последние двое суток несколько раз сообщал по номеру 112 о «ликвидации криминальным способом Храма на Крови по улице Царской, 10, спортивного комплекса «Динамо» на улице Василия Еремина,12, и Среднеуральского женского монастыря по проезду Северный, 1».
РБК06:16
7

Суд отказал в аресте имущества экс-главы «ВСМПО-Ависмы» Воеводина

Арбитражный суд Свердловской области не удовлетворил требования компании "ВСМПО-Ависма", которая хотела арестовать имущество своего бывшего гендиректора Михаила Воеводина по иску о взыскании 4,07 млрд руб. По версии корпорации, он занижал стоимость продукции для перераспределения доходов в пользу группы Interlink.
Коммерсантъ06:51

МИД Белоруссии оценил участие Тихановской во встрече с главами МИД ЕС

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил, что участие лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны.
Газета.Ru08:23
19

Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основании информации о подобных технологиях, полученной от администрации его предшественника Барака Обамы.
Газета.Ru03:37
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