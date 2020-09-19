В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ложном минировании храмов

По данным силовиков, задержанный по фамилии Галлямов 1997 года рождения, за последние двое суток несколько раз сообщал по номеру 112 о «ликвидации криминальным способом Храма на Крови по улице Царской, 10, спортивного комплекса «Динамо» на улице Василия Еремина,12, и Среднеуральского женского монастыря по проезду Северный, 1».