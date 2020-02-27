Общество
RT на русскомПравительство России определило кураторов по реализации нацпроектов
Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина. Сообщается, что курирование общих вопросов реализации нацпроектов возложено на Андрея Белоусова и Дмитрия Григоренко.
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Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Биатлон
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU
Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Футбол
В Италии футболист заразился коронавирусом
Футболист из итальянской Серии C оказался заражен коронавирусом.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о «позитивном развитии ситуации» в Идлибе для Турции
Ahmed Deeb / Globallookpress Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели трех турецких военных в сирийской провинции Идлиб, при этом отметив, что ситуация в регионе развивается "в позитивном для Турции ключе".
Финансы
В ФНС заявили о необходимости существенно снизить страховые взносы
Ставка страховых взносов в России должна быть снижена, причём не на 1−2%, а как минимум на 8−10%.
Армия и оружие
ВКС России получили первый комплекс С-350 «Витязь»
Политика
В Госдуме отреагировали на план Киева по перехвату Крыма у России
Вырывать территории у России — дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя план Киева по перехвату полуострова у России.
Биатлон
Павлова и Стрельцов стали шестыми в супермиксте на ЧЕ по биатлону
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Происшествия
Пассажир избил таксиста, потому что у него не было детского кресла
Пассажир заявил, что тот обязан иметь детское удерживающее устройство, а также должен возместить затраченные по вызову деньги.
Происшествия
В Самаре трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей
Трамвай упал на бок в Самаре, придавив пять легковых автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Политика
Голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля
Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, во время которой поддержал идею провести общероссийское голосование 22 апреля, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Песков рассказал о передаче России активов за выплату долга СССР
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что РФ выплатила долги всех бывших республик Советского Союза, но не все передали активы, как это необходимо было сделать.
Общество
Карнавал танцующих под поп-хиты нацистов и евреев вызвал скандал
Гаджеты
Подсчитана стоимость всех комплектующих Xiaomi Mi 10
Несколько дней ресурс Techinsights разобрал по запчастям старшую версию смартфона Xiaomi Mi 10 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, указав стоимость его комплектующих.
Армия и оружие
Герасимов заявил об обеспокоенности Москвы новыми учениями НАТО
Есть ряд вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность. В первую очередь, это усиление военной активности НАТО у российских границ.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: «Свадьбу сыграем на берегу реки Мойки»
Олигархи, танцоры и охранники: каких мужчин выбирает Анастасия Волочкова. Однажды балерина уже устраивала пышную свадьбу в Северной столице.
Политика
Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ
Грузинские журналистки с криками набросились на российскую делегацию в Женеве, пытаясь пробиться к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Энергетика
SOCAR подтвердила поставку одного танкера нефти Белоруссии
Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.