Общество
RT на русскомПравительство России определило кураторов по реализации нацпроектов
Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина. Сообщается, что курирование общих вопросов реализации нацпроектов возложено на Андрея Белоусова и Дмитрия Григоренко.
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Происшествия
В Самаре произошло ДТП с участием трамвая
Футбол
Английская Премьер-лига создаст собственный Зал славы
Первые два игрока, которые будут увековечены в Зале славы Премьер-лиги, будут объявлены 19 марта.
Авто
Что мы знаем и не знаем про АИ-95?
Если верить аналитикам, более 50% россиян используют 95-й бензин. Доля 92-го при этом снижается, поэтому спрос будет расти изо дня в день.
Политика
«МБХ Медиа»: Кремль разработал методички для голосования по поправкам в Конституцию
Чиновники в Кремле разделили все население на шесть целевых групп: пенсионеры и люди старшего возраста, патриотические настроенные, лоялисты, молодежь, малообеспеченные и критически настроенные.
Происшествия
Тюменского стрелка Шамсутдинова отказались признавать потерпевшим
Следствие отказалось признавать тюменца Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев под Читой, потерпевшим по уголовному делу о вымогательстве.
Экономика
Российские кондитеры предупредили о риске подорожания конфет и печенья
Носенко отметил, что маркировка кондитерской продукции подчас просто невозможна.
Шоу-бизнес
В увольнении Шепелева обвинили Собчак
Финансы
Курс евро превысил 72 рубля впервые за полгода
Российская валюта продолжает слабеть на торгах Московской биржи. Так, курс евро подскочил почти на 70 копеек и достиг 72,01 рубля.
Хоккей
КХЛ определила сборную лучших молодых игроков сезона
КХЛ назвала сборную, состоящую из лучших молодых игроков сезона 19/20. Вратарь: Пётр Кочетков из "Витязя".
Хоккей
«Вашингтон» провел специальную церемонию в честь Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" провел специальную церемонию в честь российского нападающего Александра Овечкина, сообщает "Спорт-Экспресс".
Общество
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом, передает агентство IRNA со ссылкой на советника.
Здоровье
Профессор предрек заражение 70% жителей планеты коронавирусом
Согласно прогнозу эпидемиолога, в ближайший год коронавирусом заболеет от 40% до 70% жителей планеты (от 3 до 5,3 миллиарда людей - ред.). Однако необязательно, что у всех окажется тяжелая форма, подчеркнул Липситч.
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри
Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
Общество
В Германии сняли запрет на эвтаназию
Вернуть эвтаназию распорядился суд, она была запрещена около пяти лет. Право на смерть является личным правом, сказано в постановлении.
Авто
С 1 марта в России поменяются правила получения ПТС
В марте текущего года в Российской Федерации начнет действовать новая схема прохождения технического осмотра автомашины для получения Паспорта транспортного средства.
Экономика
Курс Bitcoin впервые за месяц опустился ниже $9000
Впервые с 28 января цена Bitcoin опустилась ниже $9000. Сегодня она падала до $8980, но затем восстановилась до текущей отметки в $9011.
Общество
Массовые столкновения полицейских с жителями произошли в Греции
В Греции произошли столкновения жителей островов Лесбос и Хиос с правоохранителями. Причиной стало строительство лагерей для мигрантов.
Экономика
ЦБ может получить право запрещать банкирам выезд из страны
В случае принятия законопроекта ЦБ сможет по решению суда ограничить выезд из страны лицам, в чьих организациях введена временная администрация, проводятся меры по предупреждению банкротства или вовсе отозвана лицензия.
Армия и оружие
Генштаб РФ: блок НАТО готовится к учениям по антироссийскому сценарию
Москва обеспокоена активностью НАТО на границах с Россией и подготовкой военных учений Североатлантического альянса по антироссийскому сценарию, заявил 27 февраля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе встречи со своим французским коллегой Франсуа Лекуантром.
Биатлон
Сборная России заняла шестое место в супермиксте на Чемпионате Европы
В супермиксте Чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Беларуси, сборная России в составе Евгении Павловой и Кирилла Стрельцова заняла 6-е место, сообщает «Матч ТВ».
Авто
Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry
В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.
Биатлон
Логинов подаст иск к сотруднице Международного союза биатлонистов
В субботу, 22 февраля, в номерах гостиницы, в которых во время чемпионата мира проживали Логинов и Касперович, прошли обыски.
Происшествия
Сорванная ветром крыша рухнула на десятки машин в Симферополе
Около 10 машин оказались повреждены крышей, сорванной ветром с пятиэтажного здания в Симферополе.
Кино
Ребекка Бридс сыграет Кларису Старлинг в сиквеле «Молчания ягнят»
Армия и оружие