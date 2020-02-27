Общество

RT на русскомRT на русскомПравительство России определило кураторов по реализации нацпроектов

Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина. Сообщается, что курирование общих вопросов реализации нацпроектов возложено на Андрея Белоусова и Дмитрия Григоренко.
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Правительство определило кураторов нацпроектов

Коммерсантъ08:00

Правительство определило кураторов по реализации нацпроектов

РИА Новости07:29

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РБК07:45

Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов

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