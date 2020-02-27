Общество
Комсомольская правдаВ Правительстве России определили кураторов нацпроектов
В четверг, 27 февраля, Правительство РФ определило кураторов по реализации национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным. Сообщается, что курированием общих вопросов будут заниматься вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Григоренко.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Музыка
Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»
Певец Александр Панайотов прокомментировал в Instagram слухи о своем участии в международном вокальном состязании «Евровидение» в 2020 году.
Политика
Переезд органов власти из Москвы предложили закрепить в Конституции
Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников предложили поправку в Конституцию России, которая закрепит возможность переносить федеральные органы власти из Москвы.
Происшествия
Задержанную в Турции россиянку освободили
Ранее генконсульство России сообщило, что турецкие власти задержали россиянку «в связи с подозрением на попытку несанкционированного ввоза два года назад на территорию Турции запрещённого наркотического вещества».
Экономика
ФАС разрешила «А-Проперти» купить 100% Эльгинского проекта
О подаче в ФАС ходатайства компанией "А-Проперти" бизнесмена Альберта Авдоляна (одного из основателей телеком-оператора Yota, в настоящее время принадлежит "Мегафону") об одобрении покупки 100% в Эльгинском угольном месторождении в конце января сообщил ТАСС представитель "А-Проперти".
Происшествия
В Самаре сошедший с рельсов трамвай упал на припаркованные автомобили
Трамвай сошел с рельсов и упал на автомобили, стоящие на парковке у торгового центра в Самаре.
Происшествия
Вторые сутки в Сочи продолжаются поиски пропавших в море подростков
Вторые сутки в Сочи продолжаются поиски пропавших в море 14-летних подростков, сообщает региональное ГУ МЧС.
Общество
Собянин отказался считать дискриминацией изоляцию приезжих из Китая
Режим изоляции граждан, которые прибыли в Москву из стран, подверженных эпидемии коронавируса, не является дискриминационным и касается всех, включая граждан Китая, говорится в письме мэра российской столицы Сергея Собянина чрезвычайному и полномочному послу КНР в РФ Чжану Ханьхуэю (копия письма есть в распоряжении "Интерфакса").
Технологии
В Google Translate появился татарский язык
Общество
Эксперты зафиксировали усиление роли ФСБ в делах об экстремизме
«По нашим наблюдениям, вмешательство ФСБ в расследование уголовных дел увеличивается уже третий год», — констатирует автор доклада Наталия Юдина.
Общество
Путин посетил тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве
Владимир Путин посетил крытый тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве, который начнёт работу 29 февраля.
Политика
На Украине запретили ретрансляцию трех российских каналов
На Украине ввели запрет на ретрансляцию трех российских телеканалов, заявили в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Экономика
В ФНС оценили потери в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан с зарплатой на уровне МРОТ грозит бюджетной системе потерей около 1,2 триллиона рублей, заявил глава аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько в ходе круглого стола Высшей школы экономики.
Общество
Россия назвала условие для выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ
Названо условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан в 2006 году.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
Интернет
WhatsApp в январе перестал быть самым популярным приложением в мире
По данным аналитической компании SensorTower, в январе WhatsApp потерял звание самого популярного приложения.
Экономика
Недобросовестных финансистов предлагают не выпускать за рубеж
Недобросовестным финансистам хотят ограничить выезд за границу.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Здоровье
ВОЗ допустила пандемию коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус допустил пандемию коронавируса, передает РИА "Новости".
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Шоу-бизнес
Агузарова посетила шоу Галкина с каменным лицом
Артистка пришла на съемки в эпатажном ярком костюме, но большинство зрителей увидели, что ее лицо претерпело существенные изменения.
Религия
Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане
Политика
Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма
План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
Общество