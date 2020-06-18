Экономика
РИА НовостиЗюганов: прогрессивную шкалу налогов хотели закрепить в Конституции
Ранее Forbes написал о том, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки налога. Среди возможных вариантов – повышение ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.
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с чего всё началось
Ранее журнал Forbes сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.ТАСС18 июня в 02:43
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
Forbes18 июня в 03:37
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Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил Следственный комитет России.
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Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза
В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
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На сегодняшний день созданный ингалятор проходит испытания.
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Путин объяснил, почему публично не отчитывает подчиненных
Лидер России Владимир Путин рассказал о своем подходе в руководстве людьми. Президент уверен, что жесткость в этом деле — не главное.
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В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
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Для Омска купили 33 новых троллейбуса
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У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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