с чего всё началось

Ранее Forbes написал о том, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки налога. Среди возможных вариантов – повышение ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.

Политика Сыну кандидата в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение Эдуарду Бабарико, который является сыном претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и главой его избирательного штаба, предъявлено обвинение, обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил в воскресенье штаб политика. 218

Общество Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения Пользователи твиттера поделились снимками кольцеобразного солнечного затмения, которое можно было наблюдать сегодня во многих странах. 570

Политика Путин: Крым всегда был российским Москва, 21 июня 2020, 14:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Крым всегда был российским, и проживающие на полуострове люди приняли решение о воссоединении, с этим нужно согласиться. 216

Общество Тульская медсестра в купальнике стала лицом бренда спортивной одежды Медсестра Тульской областной клинической больницы Надежда Жукова, прогремевшая на всю Россию своими фотографиями в защитном костюме и купальнике, стала рекламным лицом отечественного бренда одежды ZASPORT. 1K

Происшествия Устроивший стрельбу по полицейским в Москве скончался Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил Следственный комитет России.

Политика Путин объяснил, почему публично не отчитывает подчиненных Лидер России Владимир Путин рассказал о своем подходе в руководстве людьми. Президент уверен, что жесткость в этом деле — не главное. 90

Общество Российские бизнесмены внесли залог за экс-президента Армении Кочаряна Президент ГК «Ташир» Самвел Карапетян, гендиректор «Монарха» Сергей Амбарцумян, бизнесмен Геннадий Степанян и АФК «Система» внесли залог за бывшего главу Армении Роберта Кочаряна. 87

Экономика Для Омска купили 33 новых троллейбуса Первая пятерка машин прибудет в Омск в августе. Для Омска закуплены 33 новых троллейбуса. На это ушло более 440 миллионов рублей. 4

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,1K

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 420