Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗюганов: прогрессивную шкалу налогов хотели закрепить в Конституции

Ранее Forbes написал о том, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки налога. Среди возможных вариантов – повышение ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.
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с чего всё началось
Ранее журнал Forbes
 сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.
ТАСС18 июня в 02:43

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Богатые всполошились: неужели НДФЛ на высокие доходы повысят?

REGNUM19 июня в 12:07

«Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых»

РБК18 июня в 12:07

В правительстве опровергли обсуждение повышенной ставки НДФЛ для богатых

Известия18 июня в 02:49

Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян

Forbes18 июня в 03:37

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

ТАСС18 июня в 03:11

В правительстве ответили на информацию об увеличении налога для богатых

Дождь18 июня в 03:56

Зюганов: прогрессивную шкалу налогов хотели закрепить в Конституции

РИА Новости18 июня в 10:41
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Политика

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
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Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

Представитель МИД Великобритании прокомментировал статью российского лидера Владимира Путина о Второй мировой войне.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:16
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Происшествия

Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Российские подростки избили беременную женщину и ее мужа за пение под гитару.
Lenta.ru 06:30
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Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев во Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале беспорядки во французском Дижоне с участием выходцев из Чечни.
BFM.ru 19 июня в 17:12
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Политика

Сыну кандидата в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Эдуарду Бабарико, который является сыном претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и главой его избирательного штаба, предъявлено обвинение, обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил в воскресенье штаб политика.
РИА Новости 09:38
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Общество

В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обысками

Интерфакс 07:19
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
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Общество

Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения

Пользователи твиттера поделились снимками кольцеобразного солнечного затмения, которое можно было наблюдать сегодня во многих странах.
РИА Новости 07:57
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Политика

Путин: Крым всегда был российским

Москва, 21 июня 2020, 14:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Крым всегда был российским, и проживающие на полуострове люди приняли решение о воссоединении, с этим нужно согласиться.
REGNUM 07:54
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Общество

Путин присвоил Героя Труда главврачу больницы в Коммунарке

РБК 05:39
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Происшествия

В России на дороге перевернулся грузовик с серной кислотой

В Красноярском крае на дороге перевернулся грузовик, перевозивший серную кислоту.
Lenta.ru 09:31
Общество

Тульская медсестра в купальнике стала лицом бренда спортивной одежды

Медсестра Тульской областной клинической больницы Надежда Жукова, прогремевшая на всю Россию своими фотографиями в защитном костюме и купальнике, стала рекламным лицом отечественного бренда одежды ZASPORT.
Ридус 19 июня в 10:35
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Происшествия

Устроивший стрельбу по полицейским в Москве скончался

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил Следственный комитет России.
Известия 09:49
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза

В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
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Наука

Учёные создали ингалятор для самостоятельного лечения COVID-19

На сегодняшний день созданный ингалятор проходит испытания.
Evo-rus.com 01:37
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Политика

Путин объяснил, почему публично не отчитывает подчиненных

Лидер России Владимир Путин рассказал о своем подходе в руководстве людьми. Президент уверен, что жесткость в этом деле — не главное.
ФАН 05:05
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
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Наука

Риск смерти от коронавируса увеличивает высокий уровень кортизола

Специалисты выяснили, что уровни кортизола – это маркеры тяжести заболевания.
Evo-rus.com 19 июня в 07:58
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Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

Lenta.ru вчера в 13:10
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Общество

Российские бизнесмены внесли залог за экс-президента Армении Кочаряна

Президент ГК «Ташир» Самвел Карапетян, гендиректор «Монарха» Сергей Амбарцумян, бизнесмен Геннадий Степанян и АФК «Система» внесли залог за бывшего главу Армении Роберта Кочаряна.
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Происшествия

«КамАЗ» оборвал трамвайные провода на юге Москвы

ТАСС 09:26
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Экономика

Для Омска купили 33 новых троллейбуса

Первая пятерка машин прибудет в Омск в августе. Для Омска закуплены 33 новых троллейбуса. На это ушло более 440 миллионов рублей.
БК55 04:37
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Экономика

Пенсионерам могут вернуть недополученные за два года пособия

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий выплаты пенсионерам денежных средств, которые они недополучили за 2016 – 2018 годы.
Экономика сегодня вчера в 01:07
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Общество

В России выявили 7 728 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве суточный прирост заболевших составил 968 человек, в Московской области — 549, в Ханты-Мансийском автономной округе — 294.
Snob.ru 03:55
Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

РИА Новости вчера в 05:23
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