с чего всё началось

Несколько источников Forbes говорили о наличии в Кремле десяти планов по введению НДФЛ, один из которых разработали зимой 2020 года. Предполагалось ввести налог от 13% до 15% для россиян, чей заработок достигает 2-3 миллиона рублей в год.

Правительство России опровергло сведения о введении налога для богатых

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