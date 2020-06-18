с чего всё началось

Для граждан России с высоким доходом могут повысить сумму НДФЛ до 15%. На данный момент вопрос активно обсуждается в правительстве. По источникам ToDay News Ufa, для тех граждан страны, чей годовой доход составляет больше трех миллионов, собираются ввести повышенный налог.

В России могут ввести налог для богатых

Кино Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси Главный приз фестиваля Анси достался мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary).

Происшествия В результате погромов в Штутгарте пострадали 19 полицейских Во время ночных погромов в Штутгарте с участием нескольких сотен человек пострадали 19 полицейских, сообщает в воскресенье агентство Associated Press. 10

Технологии В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает. 13

Армия и оружие Украинские военные заявили о восьми обстрелах в Донбассе Украинские военные заявили, что зафиксировали восемь обстрелов их позиций в Донбассе в воскресенье, один силовик ранен.

Политика Путин рассказал, чем занимается в свободное время Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время. 650

Политика Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята. 11K

Политика Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин. 74

Футбол Марко Николич не считает проблемой недовольство фанатов уходом Семина Главный тренер "Локомотива" Марко Николич сказал, что не видит ничего плохого в том, что болельщики московского футбольного клуба выражают недовольство уходом из команды Юрия Семина.

Происшествия Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. 618

Футбол «Челси» одержал волевую победу в гостях над «Астон Виллой» Футболисты «Челси» взяли верх над «Астон Виллой» в выездном матче 30-го тура чмпионата Англии со счетом 2:1.

Футбол РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса. 8

Политика В Кремле назвали волнующий Путина вопрос На фоне протестов США Владимира Путина волнует опрос приверженности американских партнеров совместным договоренностям. 293

Общество Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45. 622

Происшествия Активиста Петра Верзилова задержали в Москве Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня. 271