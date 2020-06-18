Экономика
RuNews24.ruПравительство России опровергло сведения о введении налога для богатых
Несколько источников Forbes говорили о наличии в Кремле десяти планов по введению НДФЛ, один из которых разработали зимой 2020 года. Предполагалось ввести налог от 13% до 15% для россиян, чей заработок достигает 2-3 миллиона рублей в год.
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с чего всё началось
Ранее журнал Forbes сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.ТАСС18 июня в 02:43
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
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