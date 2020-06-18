с чего всё началось

Несколько источников Forbes говорили о наличии в Кремле десяти планов по введению НДФЛ, один из которых разработали зимой 2020 года. Предполагалось ввести налог от 13% до 15% для россиян, чей заработок достигает 2-3 миллиона рублей в год.

Правительство России опровергло сведения о введении налога для богатых

Происшествия В Штутгарте более десяти полицейских пострадали при беспорядках Свыше десяти сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, которые в ночь на воскресенье произошли в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ), задержаны более 20 человек, сообщило управление полиции города. 20

Происшествия Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона". 140

Теннис Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов У одного из участников турнира — болгарского теннисиста Григора Димитрова был выявлен коронавирус.

Футбол Артур согласился перейти в «Ювентус» «Ювентус» не оставляет надежд подписать летом полузащитника «Барселоны» Артура.

Здоровье В Администрации США готовятся к новой вспышке коронавируса По словам главы Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро, в Администрации США идет подготовка ко второй волне распространения коронавируса, которая ожидается осенью текущего года.

Гаджеты Redmi 9 представят в Китае уже завтра Redmi 9 уже не является новинкой – смартфон официально рассекретили 11 дней тому назад.

Футбол Андрей Червиченко: В матче с «Ростовом» было видно, что Кокорину стыдно за происходящее на поле Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Александру Кокорину, выступающему за «Сочи» на правах аренды, было стыдно за происходившее во время матча с «Ростовом».

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский рассказал о жизни после славы Экс-участник «ДОМа-2» Венцеслав Венгржановский рассказал журналистам, что жив и пребывает в добром здравии, но не может развестись с новой женой, от которой ушел к любовнице. 3

Авто С 1 июля российских водителей ждет три нововведения Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 10

Политика В Кремле назвали волнующий Путина вопрос На фоне протестов США Владимира Путина волнует опрос приверженности американских партнеров совместным договоренностям. 309

Единоборства Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе. 11

Политика Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина В Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом РФ Владимиром Путиным в статье по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, заявил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов. 1K