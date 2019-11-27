с чего всё началось

Российское правительство отменило обязательную сертификацию лекарственных препаратов и ввело новый порядок их ввода в гражданский оборот. Теперь производители должны будут предоставлять сведения в Росздравнадзор, говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина в среду, 27 ноября.

Футбол «Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов В среду вечером состоялись последние матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них "Барселона" принимала "Боруссию".

Происшествия Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.

Политика Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).

Общество ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».

Общество Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом» Российская компания оспаривала два решения Стокгольмского арбитража — по отмене требования принципа «бери или плати» («Газпром» требовал от «Нафтогаза» компенсацию за невыбранный газ по договору о поставках на Украину) и по обязательствам «Газпрома» по транзиту газа.

Происшествия Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.

Общество Бутина отозвала свою апелляцию на приговор в США Вернувшаяся домой после полутора лет в американской тюрьме Мария Бутина решила отозвать свою апелляцию на приговор суда в Соединенных Штатах.

Общество Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.

Транспорт Путин открыл платную трассу Москва—Санкт-Петербург Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия платной трассы Москва—Санкт-Петербург М-11.

Единоборства Александр Емельяненко и Кокляев провели открытую тренировку перед боем Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко и представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев провели открытую тренировку в преддверии своего поединка.

Политика Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.

Космос На МКС перестали работать все туалеты Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.

Политика Вашингтон продолжит давление на Россию Украинский президент Владимир Зеленский выступая перед журналистами в октябре этого года рассказал о возможности выхода Украины из Минских соглашений, в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера».