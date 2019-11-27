Общество

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Российское правительство отменило обязательную сертификацию лекарственных препаратов и ввело новый порядок их ввода в гражданский оборот. Теперь производители должны будут предоставлять сведения в Росздравнадзор, говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина в среду, 27 ноября.
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«Ввод в гражданский оборот каждой серии иммунобиологических лекарственных препаратов будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения с учётом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации лекарственного препарата», — говорится
 в сообщении на сайте правительства.
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