с чего всё началось

Происшествия Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.

Политика В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Общество Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.

Общество Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.

Космос Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.

Здоровье В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.

Общество СК начал доследственную проверку из-за фейков о коронавирусе «СК начата процессуальная проверка по статье «об искажении информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «клевете» в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом (COVID-19) в России с целью усиления панических настроений», — говорится в сообщении.

Общество В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Экономика «Аэрофлоту» дадут время на деньги Компания первой получит отсрочку платежей по лизингу Как выяснил "Ъ", "Аэрофлот", сильно пострадавший от последствий коронавируса, договорился с "ВТБ Лизингом" о переносе лизинговых платежей по 67 самолетам (19% парка группы) с апреля — сентября 2020 года на июль 2021 года.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Экономика ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.

Здоровье О новом инкубационном периоде коронавируса рассказал Роспотребнадзор Специалисты Роспотребнадзора совместно с экспертами Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса заявили о продолжительности среднего инкубационного периода коронавируса.

Интернет Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео Массовый переход сотрудников российских компаний (начался примерно 16–17 марта) на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию.

Шоу-бизнес Лолита Милявская призналась в наркозависимости Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.