Коронавирус

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургПравительство России пересмотрит бюджет из-за падения цен на нефть

Правительство России пересмотрит бюджет из-за падения цен на нефть.
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с чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин поручил
 Минфину и Минэкономразвития представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
Ведомости02:34

Подробнее о событии

Правительство задумалось о секвестре бюджета

Lenta.ru03:56

Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

РБК04:23

Мишустин поручил выделить приоритеты расходов бюджета «в антикризисных целях»

Коммерсантъ04:17

Правительство не планирует сокращать расходы бюджета

Rambler News Service11:45

Ведомствам поручили изменить приоритеты в расходах бюджета

Интерфакс03:20

Правительство приступает к пересмотру бюджета из-за низких цен на нефть

Ведомости03:06

Минфин и МЭР до 26 марта представят предложения по приоритизации бюджетных расходов

ТАСС02:37
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В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он скончался

Неизвестный в Волгограде напал с ножом на сотрудника полиции, который от полученных ранений скончался.
Газета.Ru 08:11
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В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
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На борту рыболовецкого судна в Охотском море произошел пожар

На рыболовецком судне «Восток 2» в Охотском море произошел пожар, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
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Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
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Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система

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Capcom опубликовала интерактивную карту Раккун-Сити из Resident Evil

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Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса

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Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи

Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.
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Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
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Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
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В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты

В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:57
Общество

СК начал доследственную проверку из-за фейков о коронавирусе

«СК начата процессуальная проверка по статье «об искажении информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «клевете» в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом (COVID-19) в России с целью усиления панических настроений», — говорится в сообщении.
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Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
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«Аэрофлоту» дадут время на деньги

Компания первой получит отсрочку платежей по лизингу Как выяснил "Ъ", "Аэрофлот", сильно пострадавший от последствий коронавируса, договорился с "ВТБ Лизингом" о переносе лизинговых платежей по 67 самолетам (19% парка группы) с апреля — сентября 2020 года на июль 2021 года.
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Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
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Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
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Глава Хакасии оценил готовность медиков

Готовность медицинских служб оценил сегодня и глава региона.
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Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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Экономика

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Российская газета 03:12
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О новом инкубационном периоде коронавируса рассказал Роспотребнадзор

Специалисты Роспотребнадзора совместно с экспертами Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса заявили о продолжительности среднего инкубационного периода коронавируса.
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Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео

Массовый переход сотрудников российских компаний (начался примерно 16–17 марта) на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию.
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Лолита Милявская призналась в наркозависимости

Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.
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ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
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