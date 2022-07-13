РИА НовостиПравительство России планирует усиливать поддержку газозаправочного бизнеса в регионах"Правительство проработает расширение перечня регионов, частный бизнес которых сможет претендовать на получение субсидии по строительству автозаправочных газовых сетей на метане", - говорится в сообщении правительства.РИА НовостиПо словам Новака, развивать газомоторный рынок планируется не только за счёт дальнейшего расширения поддержки регионов и бизнеса, но и автолюбителей.РИА НовостиВице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание о развитии рынка газомоторного топлива, в котором также принял участие председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.РИА НовостиАлександр Новак ранее говорил, что Россия планирует существенно нарастить потребление газомоторного топлива - с 1,71 млрд куб. м в 2022 году до 6,8 млрд куб. м в 2030 году.ТАССЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваPlanet TodayВятка-На-СетиИА Красная ВеснаПодробнее о событииРоссийское правительство собралось расширить поддержку газозаправочных станцийМосковский Комсомолецвчера в 14:09Правительство России планирует усилить поддержку газозаправочного бизнесаВечерняя Москвавчера в 14:59Власти РФ расширят поддержку строительства газозаправочных станцийИА Красная Веснавчера в 14:37В России планируют усилить поддержку газозаправочного бизнесаОбщественная служба новостейвчера в 14:18В России планируют усиливать поддержку газозаправочного бизнесаРеальное времявчера в 15:59Правительство России планирует усиливать поддержку газозаправочного бизнеса в регионахРИА Новостивчера в 13:54Несколько регионов могут получить субсидии для развития газозаправочного бизнесаТАССвчера в 10:15Показать ещёОценить40Поделиться