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Правительство России планирует усиливать поддержку газозаправочного бизнеса в регионах

"Правительство проработает расширение перечня регионов, частный бизнес которых сможет претендовать на получение субсидии по строительству автозаправочных газовых сетей на метане", - говорится в сообщении правительства.
РИА Новости
По словам Новака, развивать газомоторный рынок планируется не только за счёт дальнейшего расширения поддержки регионов и бизнеса, но и автолюбителей.
РИА Новости
Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание о развитии рынка газомоторного топлива, в котором также принял участие председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
РИА Новости
Александр Новак ранее говорил, что Россия планирует существенно нарастить потребление газомоторного топлива - с 1,71 млрд куб. м в 2022 году до 6,8 млрд куб. м в 2030 году.
ТАСС

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