Правительство России поддержит продление программы льготной ипотеки
Смотрите также
Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США
Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
«Роскосмос» собирается снять первый художественный фильм в космосе
Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Лавров назвал ответы Берлина по отравлению Навального «несуразными»
Apple может представить новые iPhone 12 уже 13 октября
Назван кандидат на роль следующего Джеймса Бонда
Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей
Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве усложняется
МИД РФ обещал ответные меры Болгарии на высылку российских дипломатов
Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем
Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве усложняется
Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября
Сбербанк представил новый бренд Сбер
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
ОЗХО морочит голову по ситуации с Навальным, заявил Лавров
Вице-премьер отметил, что программа стала очень успешной и помогла привлечь в отрасль 500 млрд руб. Хуснуллин пояснил, что окончательное решение будет принято ближе к ноябрю 2020 г. Министр строительства Владимир Якушев в начале сентября говорил, что министерство обсуждает продление действия программы льготной ипотеки под 6,5%.В источнике
Подробнее о событии