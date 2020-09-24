Вице-премьер отметил, что программа стала очень успешной и помогла привлечь в отрасль 500 млрд руб. Хуснуллин пояснил, что окончательное решение будет принято ближе к ноябрю 2020 г. Министр строительства Владимир Якушев в начале сентября говорил, что министерство обсуждает продление действия программы льготной ипотеки под 6,5%.