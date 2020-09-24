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Ведомости
Ведомости

Правительство России поддержит продление программы льготной ипотеки

Вице-премьер отметил, что программа стала очень успешной и помогла привлечь в отрасль 500 млрд руб. Хуснуллин пояснил, что окончательное решение будет принято ближе к ноябрю 2020 г. Министр строительства Владимир Якушев в начале сентября говорил, что министерство обсуждает продление действия программы льготной ипотеки под 6,5%.В источнике
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Газета.Ru

Правительство намерено продлить программу ипотеки под 6,5%

Газета.Ru10:22
Lenta.ru

В России пообещали продлить ипотеку под 6,5 процента

Lenta.ru06:45
Интерфакс

Правительство РФ поддержит продление программы льготной ипотеки

Интерфакс05:59
РБК

Правительство намерено продлить ипотеку под 6,5%

РБК06:18
БИЗНЕС Online

Марат Хуснуллин о «путинской» ипотеке в 6,5%: «Мы намерены продлевать»

БИЗНЕС Online07:15
Ведомости

Правительство России поддержит продление программы льготной ипотеки

Ведомости06:35
РИА Новости

Хуснуллин: власти намерены продлить льготную ипотеку под 6,5%

РИА Новости05:20

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку
Ведомости11:26
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Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления о нелегитимности проведенной накануне процедуры инаугурации, прозвучавшие из разных стран, заявил, что это является исключительно внутренним делом страны (видео ниже).
Planet Today11:49
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Новый адвокат Ефремова подал жалобу на приговор актеру

«В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Хархорина П. А. в защиту Ефремова М. О. Защитник просит изменить приговор суда и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», – сообщили ТАСС в Пресненском суде Москвы.
Взгляд.ру08:15
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В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новости10:50
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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Исландская церковь изобразила Иисуса Христа трансвеститом

Национальная лютеранская церковь Исландии изобразила на рекламе Иисуса Христа в образе трансвестита, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале.
Газета.Ru13:15

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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IBU отстранил биатлонистов Глазырину и Лапшина из-за допинга

Биатлонистка сборной России Екатерина Глазырина временно отстранена от участия в международных турнирах из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Ruposters.ru11:52