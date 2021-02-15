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Правительство России подготовило новый пакет мер поддержки бизнеса

Москва, 15 февраля 2021, 05:03 — REGNUM Новый пакет мер для поддержки малого и среднего предпринимательства сформировало правительство России, пишут 15 февраля «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.В источнике
С чего всё началось

Незабытое старое: кабмин подготовил новый антикризисный пакет для бизнеса

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Кабмин подготовил пять мер антикризисной поддержки бизнеса

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РБК20:54

«Известия»: Кабмин предложил пять мер антикризисной поддержки бизнеса

Телеканал 360°17:59

Кабмин подготовил новый пакет поддержки бизнеса

РЕН ТВ17:40

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