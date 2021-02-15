Правительство России подготовило новый пакет мер поддержки бизнеса
Москва, 15 февраля 2021, 05:03 — REGNUM Новый пакет мер для поддержки малого и среднего предпринимательства сформировало правительство России, пишут 15 февраля «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.В источнике
С чего всё началось
Незабытое старое: кабмин подготовил новый антикризисный пакет для бизнеса
Новый антикризисный пакет, сформированный правительством, направлен прежде всего на сохранение занятости. Этому посвящены наиболее значимые и дорогостоящие меры.
Известия16:01
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