Москва, 15 февраля 2021, 05:03 — REGNUM Новый пакет мер для поддержки малого и среднего предпринимательства сформировало правительство России, пишут 15 февраля «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Видео Фото Интересное видео Известия Политика Сегодня Вести.Ru РЕН ТВ Вести.Ru Piter.tv ТК Звезда РЕН ТВ Москва 24

С чего всё началось Незабытое старое: кабмин подготовил новый антикризисный пакет для бизнеса Новый антикризисный пакет, сформированный правительством, направлен прежде всего на сохранение занятости. Этому посвящены наиболее значимые и дорогостоящие меры. Известия 16:01