Коронавирус

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"Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины", - говорится в сообщении.
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с чего всё началось
— Организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан на Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию с Украины, — говорится в списке поручений, опубликованном
 на сайте кабмина.
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