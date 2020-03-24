Коронавирус
РИА НовостиПравительство поручило вывезти россиян с Украины спецпоездом
"Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины", - говорится в сообщении.
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с чего всё началось
— Организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан на Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию с Украины, — говорится в списке поручений, опубликованном на сайте кабмина.Life.ru12:06
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Из Украины россиян будут эвакуировать при помощи железнодорожного сообщения
Комсомольская правда11:42
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