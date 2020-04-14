Коронавирус
Lenta.ruПравительство России предложило ограничить стоимость ипотеки
Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничение полной стоимости жилищных кредитов (ПСК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Правительство России предложило распространить положения об ограничении полной стоимости кредита на ипотеку, соответствующий законопроект кабмин внес в Госдуму во вторник, 14 апреля.Известия03:34
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Общество
Глава Карелии продлил режим самоизоляции в регионе до 25 апреля
Глава Карелии Артур Парфенчиков продлил режим полной самоизоляции в регионе до 25 апреля в связи с увеличением числа зараженных коронавирусом.
ТАСС 13:59
Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Гаджеты
AMD готовит флагманский мобильный процессор Ryzen 9 4900U
Впервые о процессоре Ryzen 9 4900U мы услышали некоторое время назад от компании Lenovo, которая упомянула его в спецификациях одного из своих ноутбуков.
3DNews 10:52
Политика
Посольство США прокомментировало ситуацию с российскими школьниками
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что получена информация о том, что в США в тяжелом положении в связи с коронавирусом оказались 74 школьника РФ.
РИА Новости 14:31
Армия и оружие
Минобороны сообщило о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах РФ
Минобороны РФ сообщило о ситуации с коронавирусом в российской армии в своем релизе, представленном во вторник.
Аргументы и Факты 09:18
Общество
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
Происшествия
В Воронеже скончался пациент с подозрением на коронавирус
Воронеж, 14 апреля 2020, 21:39 — REGNUM 66-летний житель Воронежа с предварительно положительным анализом на коронавирус скончался в БСМП №1, об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 14:39
Армия и оружие
В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»
На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 13:01
Экономика
Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб
Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники.
РБК 13:45
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
Космос
Рогозин похвалился «атлетичной красавицей»
News.ru 09:14
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
Происшествия
Миномет взорвался на учениях в Донецкой области
Газета.Ru 12:29
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Армия и оружие
Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»
Полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 «Прометей» в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Военное дело 05:21
Здоровье
Доктор Комаровский объяснил антибиотиками смертность в Италии
Как сообщает ToDay News Ufa, на YouTube-канале доктор и телеведущий Евгений Комаровский озвучил причину высокого уровня гибели итальянцев от коронавируса: это неконтролируемый прием антибиотиков, это спровоцировало устойчивость микроорганизмов к лекарствам.
ToDay News Ufa 12:07
Футбол
«Челси» повесил ценник на Канте
Н’Голо Канте перешёл в «Челси» из «Лестера» летом 2016 года.
Евро-футбол.ру 11:38
Шоу-бизнес
Телеведущая Ирена Понарошку скрыла, что вернулась в Россию из отпуска
Телеведущая Ирена Понарошку призналась своим подписчикам в Instagram, что вернулась в Россию после отпуска в Таиланде с сыном.
Anews 14:43
Гаджеты
Motorola 22 апреля представит флагманский смартфон
Компания Motorola готовит к выпуску новые флагманские смартфоны Motorola Edge и Edge+.
Piter.tv 04:00
Экономика
«Газпром» может уменьшить размер дивидендов за 2019 год
"Газпром" может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 руб. на акцию против 16,61 руб. за 2018 год.
Вести.Ru 09:57
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%
Растет число людей в РФ, у которых коронавирус протекает бессимптомно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Первого канала" во вторник.
Интерфакс 14:47
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,4%, до $29,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:15 мск.
Коммерсантъ 12:03
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО намерена сдерживать Россию
НАТО займётся сдерживанием России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
News.ru 08:15
Политика
Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания New York Times.
РИА Новости 14:45
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
Армия и оружие
Войска Сарраджа заняли побережье Ливии от Триполи до границы с Тунисом
Армия Правительства национального согласия Ливии после быстрого наступления заняла весь участок побережья от Триполи до границы с Тунисом.
Вести.Ru вчера в 18:35
Экономика
Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий
Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14:15
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Технологии
Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10
Пользователи Windows 10 1809 получили обновление KB4549949 с номером сборки 17763.1158.
3DNews 14:38
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47