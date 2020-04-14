с чего всё началось

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничение полной стоимости жилищных кредитов (ПСК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

Общество Глава Карелии продлил режим самоизоляции в регионе до 25 апреля Глава Карелии Артур Парфенчиков продлил режим полной самоизоляции в регионе до 25 апреля в связи с увеличением числа зараженных коронавирусом. 8

Общество В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 154

Гаджеты AMD готовит флагманский мобильный процессор Ryzen 9 4900U Впервые о процессоре Ryzen 9 4900U мы услышали некоторое время назад от компании Lenovo, которая упомянула его в спецификациях одного из своих ноутбуков.

Политика Посольство США прокомментировало ситуацию с российскими школьниками Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что получена информация о том, что в США в тяжелом положении в связи с коронавирусом оказались 74 школьника РФ.

Общество Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет. 61

Происшествия В Воронеже скончался пациент с подозрением на коронавирус Воронеж, 14 апреля 2020, 21:39 — REGNUM 66-летний житель Воронежа с предварительно положительным анализом на коронавирус скончался в БСМП №1, об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона. 4

Экономика Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники. 126

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 1K

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 528

Здоровье Доктор Комаровский объяснил антибиотиками смертность в Италии Как сообщает ToDay News Ufa, на YouTube-канале доктор и телеведущий Евгений Комаровский озвучил причину высокого уровня гибели итальянцев от коронавируса: это неконтролируемый прием антибиотиков, это спровоцировало устойчивость микроорганизмов к лекарствам. 20

Футбол «Челси» повесил ценник на Канте Н’Голо Канте перешёл в «Челси» из «Лестера» летом 2016 года.

Гаджеты Motorola 22 апреля представит флагманский смартфон Компания Motorola готовит к выпуску новые флагманские смартфоны Motorola Edge и Edge+. 3

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,4%, до $29,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:15 мск. 113

Политика Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания New York Times. 253

Общество «МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу. 60

Экономика Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий. 391

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 146

Технологии Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10 Пользователи Windows 10 1809 получили обновление KB4549949 с номером сборки 17763.1158.