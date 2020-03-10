Коронавирус
ВедомостиПравительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок. Соответствующий нормативно-правовой акт правительства готовит Минпромторг совместно с Минюстом и Минфином, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг.
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с чего всё началось
Проблемы с исполнением крупных госконтрактов в связи с коронавирусом уже имели место.Коммерсантъвчера в 18:56
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Комментарии
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
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Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч стал отцом во второй раз
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Московская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро
Московская биржа до начала торгов уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро.
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Стоимость нефти марки Brent дорожает на 6%
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Хоккей
Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона
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США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2
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Злоумышленник ворвался в помещение и, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы банка отдать ему деньги.
Происшествия
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На Украине неизвестные бросили камень в окно одного из вагонов поезда Львов — Москва, сообщил 9 марта ресурс «Варта 1».
Общество
Италия закрылась на карантин из-за коронавируса
Во вторник, 10 марта, стало известно, что власти Италии распространили карантин из-за коронавируса по всей стране.
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Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
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"Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы", - заявили в ЦБ во вторник.
Космос
Маск допустил возможность не дожить до отправки корабля SpaceX на Марс
Американский бизнесмен Илон Маск обеспокоился тем, что SpaceX не успеет отправить корабль на Марс до его смерти.
Общество
Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае
Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
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Вильфанд призвал не сажать картошку в Центральной России раньше мая
"Земля действительно не замерзла, но это не значит, что она достаточно теплая для того, чтобы сажать картошку", — подчеркнул Вильфанд.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Общество
В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата
Как рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Кислов, хотя население российского севера и малочисленно, там отмечается значительный экономический эффект.
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Возлюбленный солистки группы Artik & Asti Анны Дзюбы сделал предложение руки и сердца прямо во время концерта в нашем городе.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского рынка
Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию причинами обвала американского фондового рынка.
Политика
Посол России встретился с главой минфина США
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов встретился с министром финансов США Стивеном Мнучиным, стороны обсудили двусторонние связи, сообщила пресс-служба российской дипмиссии.
Политика
Конституционная поправка о детях будет скорректирована
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
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В феврале МакSим пришлось отменить запланированные концерты и мероприятия, чтобы посвятить время здоровью, которое было сильно подорвано в результате аварии: певица стала участницей ДТП за границей весной прошлого года и получила серьезные травмы.
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Мультфильм «Маша и Медведь» покажут на китайском телевидении
В настоящее время мультфильм «Маша и Медведь» переведен на 39 языков, его показывают в более чем 150 странах.