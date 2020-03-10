Проблемы с исполнением крупных госконтрактов в связи с коронавирусом уже имели место.

с чего всё началось

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок. Соответствующий нормативно-правовой акт правительства готовит Минпромторг совместно с Минюстом и Минфином, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг.

Финансы ЦБ оценил текущий уровень ликвидности банков "Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы", - заявили в ЦБ во вторник.

Общество Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Общество В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата Как рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Кислов, хотя население российского севера и малочисленно, там отмечается значительный экономический эффект.

Шоу-бизнес Солистке Artik & Asti сделали предложение в Омске Возлюбленный солистки группы Artik & Asti Анны Дзюбы сделал предложение руки и сердца прямо во время концерта в нашем городе.

Политика Посол России встретился с главой минфина США Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов встретился с министром финансов США Стивеном Мнучиным, стороны обсудили двусторонние связи, сообщила пресс-служба российской дипмиссии.

Политика Конституционная поправка о детях будет скорректирована Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".