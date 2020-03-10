Коронавирус
ВедомостиПравительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок. Соответствующий нормативно-правовой акт правительства готовит Минпромторг совместно с Минюстом и Минфином, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг.
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с чего всё началось
Проблемы с исполнением крупных госконтрактов в связи с коронавирусом уже имели место.Коммерсантъвчера в 18:56
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Комментарии
Происшествия
В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции
Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Армия и оружие
США начали вывод своих войск из Афганистана
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Финансы
Московская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро
Московская биржа до начала торгов уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро.
Политика
В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции
Общественники направили обращение депутатам Госдумы. В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Энергетика
Цены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных из-за майских праздников
В мае россиян ожидают длинные выходные и два сокращенных рабочих дня, сообщил «РИА Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Общество
Полковник Захарченко назвал способы борьбы с коррупцией
Способами преодолеть коррупцию в России бывший полковник назвал обеспечение независимости и профессионализма судейского, сокращение половины государственных служащих и либерализацию экономики.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Политика
Эрдоган пригрозил России односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Россия не выполнит достигнутых договоренностей по Идлибу, то Анкара готова перейти к односторонним действиям.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле
Алла Пугачева по неизвестной причине пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина.
Финансы
Юдаева заявила об устойчивости финансовой системы России
Центробанк продолжит анализировать ситуацию. В случае необходимости буду применяться дополнительные меры, заверила экономист.
Здоровье
У украинца из Черновицкой области подтвердили коронавирус
Результаты повторного теста на коронавирус показали положительный результат у 39-летнего мужчины из Черновицкой области, он является единственным официально инфицированным COVID-19 на Украине, сообщает канал "UA: Буковина" со ссылкой на зампреда Черновицкой обладминистрации (ОГА) Наталью Гусак.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17
В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В понедельник в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом начался суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.
Экономика
Рынок российских акций в начале торгов упал на 8-12%
Российские биржевые площадки начали торги с падения. Значительнее всего теряют в стоимости бумаги российских нефтегазовых компаний.
Общество
Колыма и Якутия стали самыми доступными по ипотеке регионами
Якутия попала в топ-10 рейтинга регионов РФ с доступной ипотекой.
Происшествия
Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки
Политика
Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию
Госдума 10 марта рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию Российской Федерации, передает ОТР.
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Здоровье
В мэрии Челнов обсудили ситуацию с коронавирусом в городе
Проводится ежедневный мониторинг прибывающих в город из неблагополучных в плане распространения коронавируса стран, сообщил Ильгизар Бареев.
Экономика
В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Происшествия
Два участника «банды ГТА» получили 25 лет колонии в Таджикистане
Два участника «банды ГТА» Боир Гуломов и Муроджон Каримов осуждены в Таджикистане на 25 лет колонии за убийства, совершённые в России.