Проблемы с исполнением крупных госконтрактов в связи с коронавирусом уже имели место.

с чего всё началось

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок. Соответствующий нормативно-правовой акт правительства готовит Минпромторг совместно с Минюстом и Минфином, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг.

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Энергетика Цены на нефть растут после обвала Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.

Общество Полковник Захарченко назвал способы борьбы с коррупцией Способами преодолеть коррупцию в России бывший полковник назвал обеспечение независимости и профессионализма судейского, сокращение половины государственных служащих и либерализацию экономики.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Политика Эрдоган пригрозил России односторонними действиями в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Россия не выполнит достигнутых договоренностей по Идлибу, то Анкара готова перейти к односторонним действиям.

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Здоровье У украинца из Черновицкой области подтвердили коронавирус Результаты повторного теста на коронавирус показали положительный результат у 39-летнего мужчины из Черновицкой области, он является единственным официально инфицированным COVID-19 на Украине, сообщает канал "UA: Буковина" со ссылкой на зампреда Черновицкой обладминистрации (ОГА) Наталью Гусак.

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Политика В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В понедельник в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом начался суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.