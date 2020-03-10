Коронавирус

ВедомостиВедомостиПравительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок. Соответствующий нормативно-правовой акт правительства готовит Минпромторг совместно с Минюстом и Минфином, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг.
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Власти РФ готовы учесть фактор эпидемии при исполнении госконтрактов

Проблемы с исполнением крупных госконтрактов в связи с коронавирусом уже имели место.
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Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

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Коронавирус приравняют к форс-мажору. Российское правительство разрешило

Фонтанка.Ру01:30
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