Коронавирус
ВедомостиПравительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок. Соответствующий нормативно-правовой акт правительства готовит Минпромторг совместно с Минюстом и Минфином, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг.
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Проблемы с исполнением крупных госконтрактов в связи с коронавирусом уже имели место.Коммерсантъвчера в 18:56
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Общество
В галерее «Дорога памяти» собрано более 27 млн записей об участниках войны
Минобороны РФ опубликовало на своем сайте информацию о количестве загруженных материалов в базу мультимедийного проекта "Дорога памяти", призванного увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны.
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Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
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Цена на нефть марки Brent выросла на 7%
Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель.
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Нефть частично отыграла потери
Цены на нефть во вторник, 10 февраля, частично отыграли понесенные в начале недели потери.
Экономика
Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах
Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках.
Общество
Начальника управления безопасности назначили в мэрии Челябинска
Начальника городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения назначили в мэрии Челябинска, должность занял Валентин Гриднев.
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Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
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В Челябинске умерла заслуженная артистка России Марина Меримсон
В Челябинске скончалась заслуженная артистка России Марина Меримсон. Об этом в Facebook написал продюсер Вячеслав Шмыров.
Общество
В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
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На Сахалине 11 марта ожидается ураганный ветер и снег
На Сахалине 11 марта ожидается ураганный ветер и сильный снегопад. Об этом сообщает областной главк МЧС России.
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На Украине в окно поезда «Львов — Москва» бросили камень
На Украине неизвестные бросили камень в окно одного из вагонов поезде «Львов — Москва», сообщил 9 марта ресурс «Варта 1».
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Песня девушки из Мончегорска растрогала Сергея Лазарева до слез
Сразу несколько наших талантливых земляков стали участниками шоу "Ну-ка, все вместе!" на "России 1". Ранее мы писали о братьях Шумковых из Кандалакши, которые, увы, не смогли попасть в финал, но понравились членам жюри и получили предложение от сестер Зайцевых на дальнейшее сотрудничество.
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Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Общество
Несколько участков трасс до сих пор перекрыты в Алтайском крае
Напомним, в конце предыдущей недели Алтайский край накрыли снегопады. В связи с этим были закрыты для движения несколько трасс.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Общество
Экс-полковник Захарченко назвал рецепт борьбы с коррупцией в России
Осужденный за взяточничество экс-полковник дал интервью.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Политика
В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»
В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук».
Политика
В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции
Общественники Татарстана выступили против закрепления в Конституции статуса русского языка как языка «государствообразующего народа».
Финансы
ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке
Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
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В Екатеринбурге глыба льда рухнула на женщину и детей
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Экономика
Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Армия и оружие
В Сирии замечен новейший российский бронеавтомобиль «Линза»
На одном из опорных пунктов российских военных на территории Сирийской Арабской Республики был замечен новейших отечественный бронеавтомобиль «Линза».
Армия и оружие
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР.