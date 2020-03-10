Проблемы с исполнением крупных госконтрактов в связи с коронавирусом уже имели место.

с чего всё началось

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок. Соответствующий нормативно-правовой акт правительства готовит Минпромторг совместно с Минюстом и Минфином, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг.

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Энергетика Цена на нефть марки Brent выросла на 7% Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель.

Энергетика Нефть частично отыграла потери Цены на нефть во вторник, 10 февраля, частично отыграли понесенные в начале недели потери.

Общество Начальника управления безопасности назначили в мэрии Челябинска Начальника городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения назначили в мэрии Челябинска, должность занял Валентин Гриднев.

Общество Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.

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