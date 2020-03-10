Коронавирус

ВедомостиВедомостиПравительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок. Соответствующий нормативно-правовой акт правительства готовит Минпромторг совместно с Минюстом и Минфином, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Власти РФ готовы учесть фактор эпидемии при исполнении госконтрактов

Проблемы с исполнением крупных госконтрактов в связи с коронавирусом уже имели место.
Коммерсантъвчера в 18:56

Подробнее о событии

В России признают коронавирус форс-мажором при исполнении госконтрактов

Красная веснавчера в 22:59

В России коронавирус признают форс-мажором при госзакупках

РБК01:14

«Ъ»: кабмин будет признавать проблемы из-за коронавируса форс-мажором в госзакупках

ТАСС00:10

Коронавирус приравняют к форс-мажору. Российское правительство разрешило

Фонтанка.Ру01:30

Власти РФ готовы учесть фактор эпидемии при исполнении госконтрактов

Коммерсантъвчера в 18:56

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Ведомостивчера в 21:18

Правительство признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Эхо Москвывчера в 22:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:35, Ашберн

Комментарии

Общество

В галерее «Дорога памяти» собрано более 27 млн записей об участниках войны

Минобороны РФ опубликовало на своем сайте информацию о количестве загруженных материалов в базу мультимедийного проекта "Дорога памяти", призванного увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны.
ТАСС 00:15
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла на 7%

Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель.
REGNUM вчера в 21:47
Энергетика

Нефть частично отыграла потери

Цены на нефть во вторник, 10 февраля, частично отыграли понесенные в начале недели потери.
Lenta.ru 01:15
Экономика

Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах

Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках.
Lenta.ru вчера в 17:57
Общество

Начальника управления безопасности назначили в мэрии Челябинска

Начальника городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения назначили в мэрии Челябинска, должность занял Валентин Гриднев.
АиФ Челябинск 01:15
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
ФАН вчера в 23:59
Культура

В Челябинске умерла заслуженная артистка России Марина Меримсон

В Челябинске скончалась заслуженная артистка России Марина Меримсон. Об этом в Facebook написал продюсер Вячеслав Шмыров.
REGNUM 00:40
Общество

В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
REGNUM 01:26
Музыка

Little Big отложила премьеру песни для «Евровидения»

78.ru 00:30
Общество

На Сахалине 11 марта ожидается ураганный ветер и снег

На Сахалине 11 марта ожидается ураганный ветер и сильный снегопад. Об этом сообщает областной главк МЧС России.
RT на русском 00:56
Происшествия

На Украине в окно поезда «Львов — Москва» бросили камень

На Украине неизвестные бросили камень в окно одного из вагонов поезде «Львов — Москва», сообщил 9 марта ресурс «Варта 1».
REGNUM 01:31
Музыка

Песня девушки из Мончегорска растрогала Сергея Лазарева до слез

Сразу несколько наших талантливых земляков стали участниками шоу "Ну-ка, все вместе!" на "России 1". Ранее мы писали о братьях Шумковых из Кандалакши, которые, увы, не смогли попасть в финал, но понравились членам жюри и получили предложение от сестер Зайцевых на дальнейшее сотрудничество.
КП - Мурманск вчера в 08:13
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Общество

Несколько участков трасс до сих пор перекрыты в Алтайском крае

Напомним, в конце предыдущей недели Алтайский край накрыли снегопады. В связи с этим были закрыты для движения несколько трасс.
Московский Комсомолец вчера в 23:30
Общество

В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Daily Storm вчера в 05:34
Общество

Экс-полковник Захарченко назвал рецепт борьбы с коррупцией в России

Осужденный за взяточничество экс-полковник дал интервью.
БИЗНЕС Online 01:11
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости 08 марта в 21:42
Политика

В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»

В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук».
Lenta.ru вчера в 13:36
Политика

В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

Общественники Татарстана выступили против закрепления в Конституции статуса русского языка как языка «государствообразующего народа».
Lenta.ru вчера в 23:48
Финансы

ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
РИА Новости вчера в 02:35
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости вчера в 11:30
Происшествия

В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
REGNUM 08 марта в 01:47
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Происшествия

В Екатеринбурге глыба льда рухнула на женщину и детей

REGNUM вчера в 22:47
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Экономика

Названы самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Российская газета 00:08
Экономика

Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 12:06
Армия и оружие

В Сирии замечен новейший российский бронеавтомобиль «Линза»

На одном из опорных пунктов российских военных на территории Сирийской Арабской Республики был замечен новейших отечественный бронеавтомобиль «Линза».
Дни24 вчера в 12:35
Армия и оружие

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР.
РИА Новости вчера в 18:27
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное