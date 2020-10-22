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Правительство России продлит программу льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года. Об этом в четверг, 22 октября, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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