Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Правительство России продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года

Правительство России продлит программу льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года. Об этом в четверг, 22 октября, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Правительство продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года

Правительство РФ продлит программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% до 1 июля 2021 года, сообщил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
ТАССвчера в 05:59
Подробнее о событии
Банки.ру

Программа льготных кредитов на новостройки продлена. Что будет со ставками и ценами на жилье?

Банки.рувчера в 13:15
FreeNews-Volga

Правительство РФ продлило льготную ипотеку до середины следующего года

FreeNews-Volga20 октября в 09:16
Lenta.ru

Мишустин объявил о продлении программы льготной ипотеки

Lenta.ruвчера в 06:30
РИА Новости

Правительство продлит программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля

РИА Новостивчера в 06:29
Дума ТВ

Правительство рассмотрит вопрос продления льготной ипотеки

Дума ТВвчера в 06:07
Российская газета

Метры идут в рост

Российская газетавчера в 14:00
Катунь 24

Программу льготной ипотеки под 6,5% продлят в России

Катунь 2420 октября в 04:50

Боевики совершили 21 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Москва, 22 октября 2020, 08:56 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили более двух десятков обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии.
REGNUMвчера в 01:56

Рой боевых дронов в Китае уничтожили огнем «Торов» и зенитных пушек

Наряду с разработкой дронов-камикадзе в Китае уделяют огромное внимание и защите от таких беспилотников, ибо в других странах сейчас также прорабатывают тактику ведения боя роем беспилотников.
Что происходитвчера в 14:00

Национальный поисковик «Спутник» похоронили семейные ссоры и жадность «Ростелекома»

Истоки создания поисковика восходят к Петербургскому экономическому форуму 6 летней давности, тогда госкорпорация «Ростелеком» объявила, что начинает разработку первого государственного поисковика — sputnik.ru.
Первое антикоррупционное СМИвчера в 05:33

Разработчик Assassin’s Creed III: «Стримеры должны платить издателям за игру, которую транслируют»

Ведущий геймдизайнер Assassin's Creed III, Far Cry 4 и ряда других тайтлов, а ныне сотрудник Google Stadia Алекс Хатчинсон заявил, что стримеры должны перечислять деньги разработчикам и издателям за трансляцию их игр.
CyberSport.ruвчера в 16:37

Bloomberg: в Кремле потеряли надежду на развитие отношений с Западом

Представители российской власти, ранее выступавшие за развитие отношений с США в качестве основы национальной политики, потеряли надежду на восстановление связей в Западом, пишет Bloomberg.
Компания21 октября в 12:01

Рябков призвал США принять подход России к продлению ДСНВ

США не приблизят договоренность с РФ по продлению ДСНВ-3, публично вбрасывая какие-то заявления, они должны принять озвученный российской стороной, в том числе, на высшем уровне подход, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новостивчера в 14:20

Разработан метод микроскопии, не имеющий предела разрешающей способности

Учёные из Лаборатории квантовой оптики физического факультета Варшавского университета при содействии специалистов из Института науки Вейцмана в Израиле разработали инновационный метод микроскопии, который позволяет исследовать биологические объекты с невероятной детальностью.
News.ru20 октября в 09:32

Участок дочерней компании Сбербанка рядом со Стрельной выставят на торги за 546 млн рублей

АО «Российский аукционный дом» намерено реализовать на торгах земельный участок площадью 42,7 га под жилую застройку в Петродворцовом районе Петербурга, расположенный рядом с поселком Стрельна.
Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 06:26

В Роспотребнадзоре рассказали о карантине на Кубани из-за коронавируса

Представители ведомства заявили, что число инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, зафиксированное на сегодняшний день на Кубани, не является достаточным для введения карантина на территории региона.
Kursk.comвчера в 14:49

Суд оштрафовал производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М» на 500 000 рублей

Росздравнадзор обратился в суд с заявлением о привлечении завода-производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М» к административной ответственности по ч.2. ст.6.33 КоАП РФ («Продажа или ввоз на территорию России недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий»).
Ведомостивчера в 03:32

Игнатьев считает, что «Краснодар» победит «Спартак», Бочаров ставит на ничью. Прогнозы на матчи 12-го тура РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев и голкипер хоккейного «Динамо» Иван Бочаров дали «СЭ» прогнозы на матчи 12-го тура Тинькофф чемпионата России, которые пройдут с субботы по понедельник «Динамо» — «Сочи» Борис Игнатьев — 1:1. В «Сочи» подобрался хороший состав, который стабильно выступает в этом сезоне.
Спорт-Экспресс17:00