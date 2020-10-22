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Правительство России продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года

Правительство России продлит программу льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года. Об этом в четверг, 22 октября, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Правительство продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года

Правительство РФ продлит программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% до 1 июля 2021 года, сообщил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
ТАССвчера в 05:59
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Банки.ру

Программа льготных кредитов на новостройки продлена. Что будет со ставками и ценами на жилье?

Банки.рувчера в 13:15
FreeNews-Volga

Правительство РФ продлило льготную ипотеку до середины следующего года

FreeNews-Volga20 октября в 09:16
Lenta.ru

Мишустин объявил о продлении программы льготной ипотеки

Lenta.ruвчера в 06:30
РИА Новости

Правительство продлит программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля

РИА Новостивчера в 06:29
Дума ТВ

Правительство рассмотрит вопрос продления льготной ипотеки

Дума ТВвчера в 06:07
RT на русском

Эксперт прокомментировал продление льготной ипотеки в России

RT на русскомвчера в 13:20
Катунь 24

Программу льготной ипотеки под 6,5% продлят в России

Катунь 2420 октября в 04:50

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