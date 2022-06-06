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Правительство России против отказа от Fan ID

Правительство России не поддержало законопроект об отмене паспорта болельщика.
REGNUM
«На основании изложенного законопроект Правительством Российской Федерации не поддерживается», — сообщается в документе.
Чемпионат
Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион.
Спорт-Экспресс
Против введения Fan ID высказались активные фанаты ряда российских клубов.
Metaratings

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Правительство не поддержало отмену Fan ID
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Правительство России не поддержало проект об отмене Fan ID
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Правительство России не поддержало проект об отмене Fan ID
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В Правительстве РФ не поддержали проект об отмене Fan ID
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