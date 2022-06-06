REGNUMПравительство России против отказа от Fan IDПравительство России не поддержало законопроект об отмене паспорта болельщика.REGNUM«На основании изложенного законопроект Правительством Российской Федерации не поддерживается», — сообщается в документе.ЧемпионатFan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион.Спорт-ЭкспрессПротив введения Fan ID высказались активные фанаты ряда российских клубов.MetaratingsЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMЧемпионатPetrogradФАНBookmaker-ratings.ruКомсомольская Правда - СпортLiveResult.RuMetaratingsРЕН ТВИА Красная ВеснаСпортКПBetassistЗакC.РуLegalbetИзвестияНовые ИзвестияSports.ruNewInformПодробнее о событииПравительство не поддержало отмену Fan IDКоммерсантъ11:37Правительство России не поддержало проект об отмене Fan IDИзвестия11:54Правительство России не поддержало проект об отмене Fan IDРИА Новости11:40Правительство России не поддержало проект об отмене Fan IDАргументы и Факты11:56В Правительстве РФ не поддержали проект об отмене Fan IDЧемпионат11:34Правительство РФ отказалось поддержать идею отмены Fan IDМосковский Комсомолец11:21Правительство РФ не поддержало проект об отмене Fan IDСпорт-Экспресс11:20Показать ещёОценить70Поделиться