с чего всё началось

Документ содержит 9 разделов с 500 мероприятиями. Правительство России раскрыло детали плана по восстановлению экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время видеоконференции, посвященной ситуации на рынке труда.

Здоровье Минздрав рассказал о нетипичном течении коронавируса у пожилых россиян У пожилых россиян часто встречается нетипичное течение коронавируса — лишь у 20 процентов заразившихся проявляется лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы. 40

Общество Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии COVID-19, сохранятся до появления вакцины от коронавируса. 4,4K

Происшествия В Москве таксист спас девушку от насильников В четвертом часу утра московский таксист получил казалось бы обычный заказ в Троицк, что в Новой Москве. 12

Энергетика «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 1K

Футбол «Реал» остался самым дорогим клубом мира, «Ювентус» не вошел в топ-10 Первые две позиции в списке остались неизменными с прошлого года, на третью позицию поднялась «Барселона» (3,1 млрд), выбившая из топ-3 «Баварию» (2,8 млрд).

Общество Кузнецова призвала создать «реестр педофилов» Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и бессрочно следить за ними после отбывания наказания. 2

Политика Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений. 324

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 24

Общество Условие заражения коронавирусом через еду назвал микробиолог Плисов описал процесс возможного заражения через еду: – Если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да, заражение возможно. 8

Здоровье Орлов заявил о готовности Приамурья противостоять коронавирусу В регионе, как полагает губернатор, есть время учесть опыт западной части страны и своевременно принять превентивные меры Свыше половины коек в стационарах для больных с коронавирусом в Амурской области в настоящее время свободны, заявил 28 мая губернатор Василий Орлов. 8

Общество Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии. 282

Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 211

Общество Мэр Екатеринбурга рассказал, откроются ли с 1 июня рестораны, кафе и ТЦ 29 мая будет озвучено решение регионального штаба по борьбе с коронавирусом, которое прояснит, закончится ли режим самоизоляции в Свердловской области 1 июня, можно ли будет возобновить работу ресторанам, кафе и ТЦ. Мы задали вопрос о том, чего можно ждать от этого заседания, мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому в прямом эфире.

Общество Из зарплат россиян предложили забирать новый взнос Если идея о страховании от безработицы будет реализована, то с зарплат россиян будет браться дополнительный взнос, который направят в специальный фонд. 573

Здоровье В Хакасии наказали пациентов-беглецов В Абакане безответственных пациентов, сбежавших из больницы, суд приговорил к крупным штрафам.

Кино Кейт Бланшетт сыграет сирену Лилит в экранизации Borderlands Студия Lionsgate и режиссер экранизации Borderlands Элай Рот подтвердили, что актриса Кейт Бланшетт получила роль сирены Лилит. 1

Здоровье Мясников назвал причины ослабления коронавируса По словам Мясникова, вирус фильтруется иммунной системой человека и, борясь с ней, теряет свою былую мощь. 136

Киберспорт Студия People Can Fly показала 12 минут игрового процесса Outriders Варшава, 29 мая 2020, 06:52 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показан игровой процесс предстоящей игры Outriders.