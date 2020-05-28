Экономика
Piter.tvПравительство России раскрыло детали плана по восстановлению экономики
Документ содержит 9 разделов с 500 мероприятиями. Правительство России раскрыло детали плана по восстановлению экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время видеоконференции, посвященной ситуации на рынке труда.
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с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте правительства.Известиявчера в 07:27
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Здоровье
Минздрав рассказал о нетипичном течении коронавируса у пожилых россиян
У пожилых россиян часто встречается нетипичное течение коронавируса — лишь у 20 процентов заразившихся проявляется лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Lenta.ru вчера в 09:36
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
RT на русском вчера в 21:56
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии COVID-19, сохранятся до появления вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:33
Происшествия
В Москве таксист спас девушку от насильников
В четвертом часу утра московский таксист получил казалось бы обычный заказ в Троицк, что в Новой Москве.
Комсомольская правда вчера в 14:45
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Политика
Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК вчера в 21:18
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Футбол
«Реал» остался самым дорогим клубом мира, «Ювентус» не вошел в топ-10
Первые две позиции в списке остались неизменными с прошлого года, на третью позицию поднялась «Барселона» (3,1 млрд), выбившая из топ-3 «Баварию» (2,8 млрд).
Sport24.ru вчера в 10:12
Общество
Кузнецова призвала создать «реестр педофилов»
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и бессрочно следить за ними после отбывания наказания.
Интерфакс 00:06
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM вчера в 00:02
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Общество
Галкин спародировал обсуждение графика прогулок в Москве
Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей.
Lenta.ru вчера в 17:35
Общество
Условие заражения коронавирусом через еду назвал микробиолог
Плисов описал процесс возможного заражения через еду: – Если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да, заражение возможно.
МТВ онлайн вчера в 17:50
Здоровье
Орлов заявил о готовности Приамурья противостоять коронавирусу
В регионе, как полагает губернатор, есть время учесть опыт западной части страны и своевременно принять превентивные меры Свыше половины коек в стационарах для больных с коронавирусом в Амурской области в настоящее время свободны, заявил 28 мая губернатор Василий Орлов.
SM News вчера в 04:48
Общество
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии
Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
Общество
Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве
Российский певец, бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, что в возрасте восьми лет стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 20:40
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
REGNUM вчера в 18:48
Общество
Мэр Екатеринбурга рассказал, откроются ли с 1 июня рестораны, кафе и ТЦ
29 мая будет озвучено решение регионального штаба по борьбе с коронавирусом, которое прояснит, закончится ли режим самоизоляции в Свердловской области 1 июня, можно ли будет возобновить работу ресторанам, кафе и ТЦ. Мы задали вопрос о том, чего можно ждать от этого заседания, мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому в прямом эфире.
Екатеринбург Онлайн вчера в 20:26
Здоровье
Названа категория людей, которым противопоказано ношение масок
Врач высшей категории, руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев указала на категорию людей, который медицинские маски носить противопоказано.
АБН вчера в 19:46
Общество
Из зарплат россиян предложили забирать новый взнос
Если идея о страховании от безработицы будет реализована, то с зарплат россиян будет браться дополнительный взнос, который направят в специальный фонд.
Рамблер 27 мая в 07:44
Происшествия
В Красноярском крае мать мёртвого младенца нашли по чеку из магазина
В пакете, в котором обнаружили тело, лежал кассовый чек из магазина.
REGNUM вчера в 23:59
Здоровье
В Хакасии наказали пациентов-беглецов
В Абакане безответственных пациентов, сбежавших из больницы, суд приговорил к крупным штрафам.
Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 23:32
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
РБК вчера в 04:19
Кино
Кейт Бланшетт сыграет сирену Лилит в экранизации Borderlands
Студия Lionsgate и режиссер экранизации Borderlands Элай Рот подтвердили, что актриса Кейт Бланшетт получила роль сирены Лилит.
Cyber.sports.ru вчера в 15:07
Здоровье
Мясников назвал причины ослабления коронавируса
По словам Мясникова, вирус фильтруется иммунной системой человека и, борясь с ней, теряет свою былую мощь.
Lenta.ru вчера в 22:49
Игры
The Last of Us: Part II займет много места на жестком диске PS4
Srnsk 27 мая в 23:39
Киберспорт
Студия People Can Fly показала 12 минут игрового процесса Outriders
Варшава, 29 мая 2020, 06:52 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показан игровой процесс предстоящей игры Outriders.
REGNUM вчера в 23:52
Шоу-бизнес
33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ вчера в 11:48
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50