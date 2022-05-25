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Правительство России согласовало индексацию страховых пенсий и МРОТ на 10 процентов

В правительстве России согласовали индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и страховых пенсий.
Lenta.ru
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сегодня глава государства примет участие в президиуме Госсовета по социальным вопросам, на заседании в том числе будет обсуждаться индексация социальных выплат.
РИА Новости
МРОТ на 2022 г. установлен на уровне 13 890 руб., величина ПМ составляет 12 654 руб. в целом по России.
Ведомости
В середине апреля помощник Президента РФ Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время в России проиндексируют пенсии, МРОТ, прожиточный минимум и ряд других соцвыплат, так как «с финансами у нас в стране все в порядке».
СенатИнформ

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МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии проиндексируют на 10%
Газета.Ru03:06
Власти договорились повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%
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