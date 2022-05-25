Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сегодня глава государства примет участие в президиуме Госсовета по социальным вопросам, на заседании в том числе будет обсуждаться индексация социальных выплат.
В середине апреля помощник Президента РФ Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время в России проиндексируют пенсии, МРОТ, прожиточный минимум и ряд других соцвыплат, так как «с финансами у нас в стране все в порядке».
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не допускать в обществе "охоту на ведьм" в отношении граждан РФ, в частности деятелей культуры, из-за их отношения к специальной военной операции на Украине.