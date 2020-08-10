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МИР 24
МИР 24

Правительство России упростило получение пособий опекунами детей-сирот

Правительство России упростило получение пособий опекунами детей-сирот и инвалидов. Для этого создан специальный банк данных. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «МИР 24».В источнике
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РБК

Власти упростили получение социальной помощи опекунами

РБКвчера в 06:32
URA.Ru

В России упростили получение пособий

URA.Ruвчера в 05:08
ТАСС

Кабмин упростил получение пособий опекунами

ТАССвчера в 04:51
News.ru

Банк данных опекунов появился в России

News.ruвчера в 04:52
Известия

Правительство упростило получение пособий опекунами

Известиявчера в 04:42
Lenta.ru

В России упростили получение пособий на детей и инвалидов

Lenta.ruвчера в 04:34
Вести.Ru

Упрощается оформление пособий опекунами детей-сирот и инвалидов

Вести.Ruвчера в 04:54

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
RT на русскомвчера в 01:27
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У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание

До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости.
Lenta.ruвчера в 15:50
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Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratingsвчера в 12:20

К местам столкновений в Минске направлены внутренние войска

К Пушкинской площади Минска, где произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов, направляется колонна грузовиков внутренних войск, 10 августа сообщает РИА Новости.
ИА Красная Веснавчера в 16:47
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Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

США считают прошедшие в Белоруссии президентские выборы несправедливыми и несвободными, а также осуждают реакцию властей и жесткие действия правоохранительных органов в отношении протестующих во время беспорядков, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.
Газета.Ru17:02
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
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Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайн9 августа в 12:18
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Премьер Польши предложил созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по ситуации в Белоруссии после прошедших в этой стране президентских выборов.
Парламентская газетавчера в 05:30
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Рогозин предложил раскрашивать ракеты хохломой и гжелью

В интервью Дмитрий Рогозин в очередной раз сообщил о превосходстве отечественных грузовых кораблей над американскими аналогами и поделился идеями, которые помогут сохранить лидирующие позиции в космической отрасли.
Пятый каналвчера в 10:22
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Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» в матче «Спартак» — «Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45