Правительство России упростило получение пособий опекунами детей-сирот
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Правительство России упростило получение пособий опекунами детей-сирот и инвалидов. Для этого создан специальный банк данных. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «МИР 24».В источнике
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