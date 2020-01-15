Политика

Городской телеканал (Брянск)Городской телеканал (Брянск)Правительство России подало в отставку

В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад. Решение принято после обращения президента Путина к Федеральному Собранию.
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В среду президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что целевой прием в ординатуры медицинских вузов по дефицитным специальностям надо довести почти до 100%.
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Удар по военному аэродрому в Сирии нанесли ВВС Израиля

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс.
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WSJ: США могут урезать военную помощь Ираку

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