В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад. Решение принято после обращения президента Путина к Федеральному Собранию.

Происшествия В полиции не подтвердили информацию о нашедшейся девочке Как сообщили в УМВД России по Астраханской области, в правоохранительные органы информация о нашедшемся ребенке на данный момент не поступала, из чего можно сделать вывод, что распространившееся сообщение – фейк.

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