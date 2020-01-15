Политика
Городской телеканал (Брянск)Правительство России подало в отставку
В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад. Решение принято после обращения президента Путина к Федеральному Собранию.
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Происшествия
В полиции не подтвердили информацию о нашедшейся девочке
Как сообщили в УМВД России по Астраханской области, в правоохранительные органы информация о нашедшемся ребенке на данный момент не поступала, из чего можно сделать вывод, что распространившееся сообщение – фейк.
Авто
Продажи автомобилей в России снизились по итогам 2019 года
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Политика
Вассерман связал отставку правительства России с необходимостью экономических реформ
Российский политолог Анатолий Вассерман заявил, что отставка правительства России продиктована действиями экономического блока команды исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которые не подходят для решения задач, которые озвучил президент России Владимир Путин.
Политика
Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Политика
Палата представителей передала статьи по импичменту Трампа в сенат
Палата представителей конгресса США передала две статьи по импичменту президента страны Дональда Трампа в сенат, сообщает CNN.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Политика
Климкин выразил обеспокоенность посланием Путина Федеральному собранию
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызывает "большую тревогу".
Общество
Регионы дополняют целевую подготовку врачей соцподдержкой
В среду президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что целевой прием в ординатуры медицинских вузов по дефицитным специальностям надо довести почти до 100%.
Армия и оружие
Удар по военному аэродрому в Сирии нанесли ВВС Израиля
ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс.
Политика
WSJ: США могут урезать военную помощь Ираку
Соединенные Штаты Америки могут урезать военную помощь Ираку, сообщает газета The Wall Street Journal.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Политика
Депутат Рады назвал поведение делегации Украины в ПАСЕ унизительным
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) является "прямым унижением Украины".
Спорт
Сборная России уступила команде Дании и покинула чемпионат Европы
Российские гандболисты проиграли коллективу из Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы 28:31.
Политика
Политолог заявил, что Мишустин будет «тащить» правительство
Политолог сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе в Иране канадцев
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в посольство Канады в Киеве почтил память канадских граждан, которые погибли в результате крушения самолёта «Международных украинских авиалиний» в Иране.
Политика
Пушков вспомнил о желании Польши разделить РФ на три части
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части.
Политика
Путин: «За президентом остается право отстранять премьер-министра»
Путин: "За президентом остается право отстранять премьер-министра".
Шоу-бизнес
Руслан Байсаров женился на 18-летней чеченской модели
Как пишет пресса, «шестой супругой» 51-летнего предпринимателя стала 18-летняя чеченская модель по имени Аламат.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Политика
Госдеп напомнил Турции про скорое введение санкций США из-за С-400
Помощник государственного секретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что властям Турции пора вспомнить, как немного времени у них остается до введения американских санкций в связи с закупками российских ЗРК С-400.
Политика
В США отреагировали на послание Путина
Крупные американские СМИ отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства, в частности, анонсировал внесение поправок в Конституцию.
Экономика
Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей
Глaва Минтруда Максим Топилин оценил расхoды на предложения президента РФ Владимира Путина по материнскому капиталу, высказанные в послании Федеральному собранию, в сумму пoрядка 100 млрд рублей в 2020 году.
Экономика
Фондовые торги в США завершились в плюсе в ожидании сделки
Внимание трейдеров сконцентрировано на торговой сделке Соединенных Штатов и Китая, подписание первой фазы которой ожидается уже на этой неделе, отмечает ПРАЙМ.
Футбол
Алан Дзагоев: «Если думать только о втором месте, то ЦСКА перестанут бояться!»
Алан Дзагоев — о Гинере, Гончаренко и задачах ЦСКА Раньше в ЦСКА знали: если ведем 1:0, то обязательно победим — Вернувшись в состав армейцев в конце прошлого года, вы успели поиграть и ближе к атаке, и в опорной зоне.
Единоборства
Боец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаут
Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.