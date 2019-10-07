Экономика

ИзвестияИзвестияВ России установили квоты на прием мигрантов на работу

Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина 7 октября.
Читать в источнике
Комментировать131
с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление
 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК04:27

Подробнее о событии

Пустят не везде

Российская газета15:22

В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Газета.Ru13:13

Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год

Экономика и жизнь02:40

Кабмин установил допустимую долю приема мигрантов на работу на 2020 год

ТАСС03:55

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РИА Новости03:05

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РБК04:27

Правительство РФ установило предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год

Интерфакс02:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 21:48, Вашингтон

Россия закрывает для мигрантов «хлебные места»

Вести.UZ14:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 21:48, Вашингтон
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.
Lenta.ru 17:38
Здоровье

Вслед за наводнением в Приморье пришла африканская чума свиней

Вести.Финанс 04:14
Политика

ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту

ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru 05 октября в 19:50
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости 04:13
Единоборства

Первый канал в прямом эфире покажет бои Бивола и Усика

Первый канал в прямом эфире покажет поединки Дмитрий Бивол — Ленин Кастильо и Александр Усик — Тайрон Спонг, которые пройдут в Чикаго на арене «Wintrust Arena».
Sports.ru 11:24
Культура

СМИ рассказали, как российские олигархи улучшают имидж России в США

Русскую культуру активно продвигают за рубежом как минимум пять миллиардеров и один банкир из России, говорится в материале газеты The New York Times под названием «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России».
БИЗНЕС Online 05:31
Здоровье

Панков о главврачах-миллионерах: «Не молчали. Не знали проблему»

Сегодня, 7 октября, в ходе пресс-конференции секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова журналисты задали ему вопрос о развернувшейся информационной кампании против саратовских главврачей-миллионеров.
FreeNews-Volga 05:02
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Происшествия

Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка

В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.
Ведомости 07:37
Политика

«Морской старт» собрались перенести из США в Россию

Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию.
Lenta.ru 20:56
Армия и оружие

Сенаторы США пригрозили Турции приостановкой членства в НАТО

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о готовности представить законопроект по ограничительным мерам в отношении Турции и приостановке ее участия в НАТО в случае военной операции в Сирии.
Известия 20:41
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 12:25
Фигурное катание

Капризов об отношениях с Загитовой: Напридумывали историю кошмарную

Российский хоккеист ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, какие отношения связывают его и российскую фигуристку Алину Загитову.
Нева Спорт 08:03
Политика

Глава Тувы прокомментировал прогулку Путина в тайге

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что на видео, на котором зафиксирована прогулка президента России Владимира Путина по тайге, запечатлён один из районов региона.
RT на русском 05:06
Шоу-бизнес

Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака

Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru 09:07
Армия и оружие

В США назвали самые опасные российские бомбардировщики

Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
Известия 05 октября в 21:28
Происшествия

Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны

В 1941 году из Симферополя в Ейск был срочно эвакуирован детский дом с детьми, а в августе 1942 года немцы вступили в город.
Российская газета 05:59
Шоу-бизнес

21-летняя дочь Марии Голубкиной выросла настоящей красавицей

Ведь девушка выросла без преувеличений настоящей красавицей.
Bimru.ru вчера в 04:11
Шоу-бизнес

Лиза Галкина порадовала фанатов креативным танцем с косой

В Сети появился видеоролик, в котором Лиза Галкина исполняет креативный танец с косой.
Актуальные Новости 11:34
Армия и оружие

В США опровергли данные о выводе всех своих войск из Сирии

РБК 19:38
Игры

Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Игромания.ру 13:17
Шоу-бизнес

Самбурская порадовала фанатов фото в откровенном купальнике

Популярная актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в Instagram серией откровенных снимков с отдыха на берегу тайского острова Самуи.
7 новостей 03:05
Шоу-бизнес

Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе

На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Дни.ру 09:41
Экономика

МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Наука

Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей

Evo-rus.com 11:29
Единоборства

Узбекский боец ММА скончался после турнира АСА в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов скончался после турнира АСА 100, сообщает Sports.uz.
Чемпионат 17:54
Наука

Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Происшествия

Экс-мэра Горно-Алтайска осудили за мошенничество

В Республике Алтай суд вынес приговор бывшему мэру города Горно-Алтайска Виктору Облогину.
Российская газета 07:35
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Известия 04:58
Происшествия

Жительницу Забайкалья загрыз медведь

Причиной смерти 50-летней женщины стал медведь, сделали вывод оперативники, обследовав тело с рваными ранами.
REGNUM вчера в 21:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное