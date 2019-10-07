с чего всё началось

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Правительство России установило квоты на приём мигрантов на работу

Экономика и жизнь

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