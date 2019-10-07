Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство России установило квоты на приём мигрантов на работу

«В некоторых сферах экономической деятельности на 2020 год сохранена установленная на 2019 год допустимая доля иностранных работников», — говорится в справке к документу.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление
 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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