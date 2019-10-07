Экономика
RT на русскомПравительство России установило квоты на приём мигрантов на работу
«В некоторых сферах экономической деятельности на 2020 год сохранена установленная на 2019 год допустимая доля иностранных работников», — говорится в справке к документу.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.РБК04:27
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Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год
Экономика и жизнь02:40
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Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
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В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
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Вальдес уволен с поста главного тренера «Барселоны» U-19
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать план по упрощению процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе.
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В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»
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Первая партия Galaxy Fold закончилась в России
Стоимость модели в серебряном и черном цветах - - 159990 руб. Первые партии устройства были полностью распроданы в день старта предзаказа (18 сентября) и в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре.
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Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 18:21
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США запланировали крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу
США запланировали провести в 2020 году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в европейские страны.
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VGC: Bully 2 была отменена после 18 месяцев разработки
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Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
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Володин сообщил, что депутат Юмашева вернется в Россию во вторник
Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева, которую задержали и допросили в США, вернётся в Россию во вторник, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
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RT на русском 07:20
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Штайнмайер объяснил суть названной в честь него формулы
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил, что формула по урегулированию в Донбассе, названная его именем, является попыткой разделить крупные шаги, которые стороны переговоров не хотели выполнять, на ряд более мелких.
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