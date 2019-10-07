Экономика
RT на русскомПравительство России установило квоты на приём мигрантов на работу
«В некоторых сферах экономической деятельности на 2020 год сохранена установленная на 2019 год допустимая доля иностранных работников», — говорится в справке к документу.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.РБК04:27
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Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год
Экономика и жизнь02:40
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В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы загорелся автобус.
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На Кипре произошел скандал из-за расистского нападения на россиянку
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Авто
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Армия и оружие
Трамп заявил, что для США пришло время выйти из «бесконечных войн»
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Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Политика
Разведение сил в Донбассе перенесено
Экономика
Первый магазин IKEA в Новой Москве откроют через два года
Новый торговый центр IKEA построят на пересечении Калужского шоссе и МКАД в течение двух лет.
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
Происшествия
Следствие попросило заочно арестовать экс-совладельца «Теремка»
Следствие просит заочно арестовать экс-совладельца сети блинных «Теремок» и девелопера Романа Фукса, сообщили ТАСС в Таганском суде Москвы.
Футбол
Вальдес уволен с поста главного тренера «Барселоны» U-19
Главный тренер «Барселоны» до 19 лет Виктор Вальдес покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.
Армия и оружие
США проведут в 2020 году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу
Соединенные Штаты планируют провести в следующем году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу - в Прибалтику и Польшу - в рамках масштабных учений Defender 2020.
Происшествия
Экс-мэр Горно-Алтайска получил условный срок за крупное мошенничество
Суд Горно-Алтайска приговорил к условному сроку лишения свободы бывшего мэра города Виктора Облогина, признанного виновным в мошенничестве и должностных преступлениях.
Шоу-бизнес
Комиссаров: у Бузовой есть три качества звезды
Экономика
Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
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В Подмосковье угнали машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье
Полиция Подмосковья задержала молодого человека, который угнал машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье, потом высадил ребенка на остановке, а машину сжег.
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост стоимости вторичного жилья в России
С начала 2019 года средний прирост цен на вторичном рынке жилья России составил 3,9% за 1 кв. м и 4,7% к средней стоимости квартиры.
Политика
Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам
Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.
Здоровье
В России может появиться служба по декриминализации трансплантологии
В министерстве здравоохранение допускают возможность создания в России новой службы, которая бы контролировала сферу трансплантологии.
Автоспорт
Началась продажа билетов на Гран-при России «Формулы-1» 2020 года
Открыта продажа билетов на 17-й этап чемпионата "Формулы-1" 2020 года - Гран-при России, который пройдет 25-27 сентября в Сочи, сообщается в пресс-релизе организаторов этапа.
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опровергает слухи о смерти актрисы
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Авто
В России сократились продажи новых легковых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в прошлом месяце снизились на 0,2%, до 157 129 единиц.
Здоровье
После онкологов о намерении уволиться заявили медсестры центра Блохина
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Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.
Технологии
СМИ предупредили об утечке данных 8,7 млн клиентов «Билайн»
Пока весь рунет был занят обсуждением утечки данных клиентов Сбербанка, в сети нашли еще одну базу данных, содержащую информацию почти о 9 млн пользователей «Билайн», подключивших домашний интернет.