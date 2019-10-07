с чего всё началось

«В некоторых сферах экономической деятельности на 2020 год сохранена установленная на 2019 год допустимая доля иностранных работников», — говорится в справке к документу.

Правительство России установило квоты на приём мигрантов на работу

Экономика и жизнь

Политика Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии.

Шоу-бизнес Борисова обозвала Волочкову из-за скандала с Бочкаревой В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ телеведущая Дана Борисова крайне резко высказалась и о балерине Анастасии Волочковой, и об актрисе актрисе Наталье Бокаревой, которая ранее была задержана в центре столицы предположительно с запрещенными веществами.

Происшествия На Кипре произошел скандал из-за расистского нападения на россиянку Кипрская общественность назвала нападение "расистским", инцидент стал главной новостью на кипрском телевидении, делом занялся правозащитный Центр за равенство и против расизма, полиция ведет расследование.

Общество Крупнейшее в Европе колесо обозрения построят на ВДНХ к маю 2021 года Ранее сообщалось, что в скором времени на территории ВДНХ в Москве должно открыться новое колесо обозрения "Солнце Москвы", которое станет самым большим в Европе и одним из крупнейших в мире - наряду с аналогичными сооружениями в Лас-Вегасе (" High Roller", 167 м), Сингапуре (" Singapore Flyer", 165 м) и Лондоне (" London Eye", 135 м).

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Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опровергает слухи о смерти актрисы Ранее женщина, которая представилась сотрудницей клиники, в которой находится на лечении Анастасия, обращалась в СМИ с предложениями фото и видеозаписей с Заворотнюк.

Авто В России сократились продажи новых легковых автомобилей Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в прошлом месяце снизились на 0,2%, до 157 129 единиц.

Здоровье После онкологов о намерении уволиться заявили медсестры центра Блохина Смотрите такжеВ онкоцентре имени Блохина работает комиссия Минздрава В сентябре детские онкологи Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина коллективно выступили против решений нового руководства и написали заявления об увольнении.