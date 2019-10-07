Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство России установило квоты на приём мигрантов на работу

«В некоторых сферах экономической деятельности на 2020 год сохранена установленная на 2019 год допустимая доля иностранных работников», — говорится в справке к документу.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление
 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК04:27

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В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Известия05:37

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РИА Новости03:05

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РБК04:27

Кабмин установил допустимую долю приема мигрантов на работу на 2020 год

ТАСС03:55

Назначена допустимая доля приема мигрантов на работу на 2020 год

Газета.Ru05:05

Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год

Экономика и жизнь02:40

Правительство РФ установило предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год

Интерфакс02:40
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Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников

Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии.
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В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ телеведущая Дана Борисова крайне резко высказалась и о балерине Анастасии Волочковой, и об актрисе актрисе Наталье Бокаревой, которая ранее была задержана в центре столицы предположительно с запрещенными веществами.
Рамблер 04:06
Происшествия

В тоннеле на севере Москвы загорелся автобус

В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы загорелся автобус.
Коммерсантъ 07:39
Происшествия

На Кипре произошел скандал из-за расистского нападения на россиянку

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РИА Новости 07:07
Авто

«АвтоВАЗ» отзовет четыре тысячи Lada Granta из-за проблем с тормозами

"АвтоВАЗ" отзывает 2994 Lada Granta из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов.
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Трамп заявил, что для США пришло время выйти из «бесконечных войн»

Американский лидер Дональд Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что США пора «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.
RT на русском 08:28
Общество

Крупнейшее в Европе колесо обозрения построят на ВДНХ к маю 2021 года

Ранее сообщалось, что в скором времени на территории ВДНХ в Москве должно открыться новое колесо обозрения "Солнце Москвы", которое станет самым большим в Европе и одним из крупнейших в мире - наряду с аналогичными сооружениями в Лас-Вегасе (" High Roller", 167 м), Сингапуре (" Singapore Flyer", 165 м) и Лондоне (" London Eye", 135 м).
Интерфакс 07:00
Общество

В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК 06:38
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Политика

Разведение сил в Донбассе перенесено

Газета.Ru 07:42
Экономика

Первый магазин IKEA в Новой Москве откроют через два года

Новый торговый центр IKEA построят на пересечении Калужского шоссе и МКАД в течение двух лет.
РБК 07:02
Происшествия

Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске

RT на русском 08:31
Происшествия

Следствие попросило заочно арестовать экс-совладельца «Теремка»

Следствие просит заочно арестовать экс-совладельца сети блинных «Теремок» и девелопера Романа Фукса, сообщили ТАСС в Таганском суде Москвы.
РБК 05 октября в 05:06
Футбол

Вальдес уволен с поста главного тренера «Барселоны» U-19

Главный тренер «Барселоны» до 19 лет Виктор Вальдес покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.
Бомбардир.ру 07:13
Политика

Володин назвал циничной провокацией допрос депутата Госдумы в США

РБК вчера в 02:56
Армия и оружие

США проведут в 2020 году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу

Соединенные Штаты планируют провести в следующем году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу - в Прибалтику и Польшу - в рамках масштабных учений Defender 2020.
ТАСС 08:56
Происшествия

Экс-мэр Горно-Алтайска получил условный срок за крупное мошенничество

Суд Горно-Алтайска приговорил к условному сроку лишения свободы бывшего мэра города Виктора Облогина, признанного виновным в мошенничестве и должностных преступлениях.
News.ru 08:32
Шоу-бизнес

Комиссаров: у Бузовой есть три качества звезды

Подмосковье Сегодня 00:42
Экономика

Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
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Происшествия

В Подмосковье угнали машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье

Полиция Подмосковья задержала молодого человека, который угнал машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье, потом высадил ребенка на остановке, а машину сжег.
РИА Новости 07:46
Недвижимость

Аналитики зафиксировали рост стоимости вторичного жилья в России

С начала 2019 года средний прирост цен на вторичном рынке жилья России составил 3,9% за 1 кв. м и 4,7% к средней стоимости квартиры.
РБК 04:21
Политика

Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам

Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.
vtomske.ru 05 октября в 08:30
Здоровье

В России может появиться служба по декриминализации трансплантологии

В министерстве здравоохранение допускают возможность создания в России новой службы, которая бы контролировала сферу трансплантологии.
Комсомольская правда 05:50
Автоспорт

Началась продажа билетов на Гран-при России «Формулы-1» 2020 года

Открыта продажа билетов на 17-й этап чемпионата "Формулы-1" 2020 года - Гран-при России, который пройдет 25-27 сентября в Сочи, сообщается в пресс-релизе организаторов этапа.
РИА Новости 08:48
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опровергает слухи о смерти актрисы

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Молодежная газета (Уфа) вчера в 15:18
Авто

В России сократились продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в прошлом месяце снизились на 0,2%, до 157 129 единиц.
UfacityNews.ru 02:48
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После онкологов о намерении уволиться заявили медсестры центра Блохина

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Общественное телевидение России 08:45
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На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами

В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.
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Политика

Шлосберга допросили в псковском СК по делу журналистки Прокопьевой

ЗакC.Ру 05:10
Технологии

СМИ предупредили об утечке данных 8,7 млн клиентов «Билайн»

Пока весь рунет был занят обсуждением утечки данных клиентов Сбербанка, в сети нашли еще одну базу данных, содержащую информацию почти о 9 млн пользователей «Билайн», подключивших домашний интернет.
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Как работают Яндекс.Новости?
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