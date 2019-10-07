с чего всё началось

«В некоторых сферах экономической деятельности на 2020 год сохранена установленная на 2019 год допустимая доля иностранных работников», — говорится в справке к документу.

Правительство России установило квоты на приём мигрантов на работу

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