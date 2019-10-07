Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство России установило квоты на приём мигрантов на работу

Правительство России утвердило допустимую квоту на трудоустройство иностранных граждан в отдельных областях экономики на 2020 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление
 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Правительство РФ установило предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год

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Кабмин установил допустимую долю приема мигрантов на работу на 2020 год

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Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РИА Новостивчера в 03:05

Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год

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В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Газета.Ruвчера в 13:13
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 20:47, Ашберн

Россия закрывает для мигрантов «хлебные места»

Вести.UZвчера в 14:52
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 20:47, Ашберн
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