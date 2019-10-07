Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство России установило квоты на приём мигрантов на работу

«В некоторых сферах экономической деятельности на 2020 год сохранена установленная на 2019 год допустимая доля иностранных работников», — говорится в справке к документу.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление
 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБКвчера в 04:27

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Пустят не везде

Российская газетавчера в 15:22

В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Газета.Ruвчера в 13:13

Кабмин установил допустимую долю приема мигрантов на работу на 2020 год

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Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РБКвчера в 04:27

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РИА Новостивчера в 03:05

Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год

Экономика и жизньвчера в 02:40

Правительство РФ установило предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год

Интерфаксвчера в 02:40
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 05:08, Ашберн

Россия закрывает для мигрантов «хлебные места»

Вести.UZвчера в 14:52
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 05:08, Ашберн
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Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.
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Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате», полагает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Политика Сегодня 00:03
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Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Повышение зарплат президента, премьер-министра, главы Следственного комитета и генерального прокурора России является плановым.
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В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

Российская газета 06 октября в 08:53
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RT на русском вчера в 08:31
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Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины

Как сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда Донецкая и Луганская Народные Республики заявили о своей независимости от Украины, киевские власти начали вооружённую операцию против жителей Донбасса.
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Первую партию смартфонов Samsung Galaxy Fold раскупили в России

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С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
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Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
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Пилоты самолета сняли на видео запуск баллистической ракеты США

Сообщается, что шестого сентября у побережья Южной Калифорнии в США с подводной лодки были запущены четыре баллистические ракеты Trident II.
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Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
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Дочь Бородиной экстренно прооперировали

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Тарасенко сыграл 500-й матч в НХЛ

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