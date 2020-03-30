Коронавирус
ИзвестияПравительство России уточнило перечень товаров первой необходимости
Правительство России уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости, исключив из перечня табачные изделия и автомобильные запчасти. Об этом сообщается на сайте кабмина в воскресенье, 29 марта. Список состоит всего из 23 пунктов.
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с чего всё началось
Правительство изменило список товаров первой необходимости, которыми можно торговать в нерабочую неделю, объявленную для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.Ведомостивчера в 21:45
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Правительство РФ утвердило новую редакцию перечня товаров первой необходимости
Экономика сегоднявчера в 18:05
Правительство РФ исключило табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости
Политика Сегоднявчера в 18:27
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ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
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На своей странице в Инстаграм российская порноактриса Елена Беркова опубликовала пост с красноречивой фотографией, на которой 35-летняя звезда жанра «XXX» демонстрирует тоненькую полосочку теста на беременность с положительным результатом.
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Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
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В КНР «раскрыли» секрет Су-57 благодаря видео Минобороны России
Китайским журналистам удалось «раскрыть» секрет вооружения новейшего российского истребителя Су-57.
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Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox
Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
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Genesis представил седан G80 нового поколения
Со сменой поколения G80 перебрался на принципиально новую платформу, на которой построен первый кроссовер бренда – Genesis GV80.
Футбол
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В Англии раздумывают над тем, чтобы доиграть сезон летом в изолированных лагерях.
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Авто
Китайский клон Toyota Land Cruiser продемонстрировали на видео
Фото — speedme Внедорожник Hengtian L4600 показали в Сети.
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор.
Экономика
Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка
Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.
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«Не надо путать „Формулу-1“ с картингом». Бензема сравнил себя с Жиру
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема провел прямой эфир в Instagram с французским актером и комиком Томасом Н’Гиолем.
Футбол
Роналду призывает оставаться дома и помогать врачам
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он вместе со своими детьми.
Футбол
Глушаков признался, что ощущает дискомфорт
По словам Глушакова, игроки «Ахмата» ощущают дискомфорт, но ситуация поправима, поскольку сезон еще не завершился и плотность в таблице большая.
Общество
В Нижегородской области введен режим полной самоизоляции
Решением губернатора на территории Нижегородской области временно приостановлено проведение любых массовых мероприятий с участием граждан, а также введен запрет на посещение парков, детских площадок и иных общественных территорий.
Здоровье
В России представили препарат для лечения коронавируса
Препарат обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусом различной степени тяжести, отметила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Общество
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции после коронавируса
«Кларенс-хаус подтвердил сегодня, что принц Уэльский посоветовался со своим врачом и теперь не находится в режиме самоизоляции», — говорится в сообщении.
Общество
Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч
Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии превысило отметку в 100 тысяч. Общее число летальных случаев — более 11,5 тысячи.
Общество
Оперштаб сообщил о продлении режима самоизоляции для москвичей
В Москве режим самоизоляции из-за распространения коронавируса продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Виктория Макарская озвучила потери от отмены апрельских выступлений
Российская певица Виктория Макарская озвучила потери от отмены концертов в апреле из-за распространения коронавирусом.
Наука
Найдена комбинированная методика лечения COVID-19
Автор методики рассказал, что лечение основано на применении противомалярийного препарата гидроксихлорохина.
Экономика
В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Армия и оружие
Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО
Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Здоровье
В Китае от коронавируса выздоровели 93% зараженных
В материковом Китае число зараженных коронавирусом достигло 81470 человек, среди них 75770 человек вылечились от вируса и были выписаны, что составляет 93% от общего числа больных.
Общество
Правительство России утвердило список товаров первой необходимости
На сайте кабмина опубликовали перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
«Победа» отменила два вывозных рейса из Турции
Авиакомпания «Победа» отменила два рейса из Турции, которыми должны были вывезти россиян, из-за отзыва разрешений Росавиации на них.
Общество
Грузия ввела комендантский час из-за коронавируса
Власти Грузии приняли решение об ужесточении карантинных мер и введении комендантского часа на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.