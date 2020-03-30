Коронавирус

ИзвестияИзвестияПравительство России уточнило перечень товаров первой необходимости

Правительство России уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости, исключив из перечня табачные изделия и автомобильные запчасти. Об этом сообщается на сайте кабмина в воскресенье, 29 марта. Список состоит всего из 23 пунктов.
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с чего всё началось
Правительство изменило список товаров первой необходимости
, которыми можно торговать в нерабочую неделю, объявленную для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.
Ведомостивчера в 21:45

Подробнее о событии

Правительство РФ утвердило новую редакцию перечня товаров первой необходимости

Экономика сегоднявчера в 18:05

Правительство за день изменило список товаров первой необходимости

РБКвчера в 18:27

Правительство РФ исключило табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости

Политика Сегоднявчера в 18:27

Кого разорит новый список товаров первой необходимости для россиян

Московский Комсомолец09:02

Правительство уточнило список товаров первой необходимости

РИА Новостивчера в 16:17

Кабмин исключил табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости

ТАССвчера в 16:09

Без табака? Кабмин обновил список товаров первой необходимости

ИА Красная Веснавчера в 16:57
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Экономика

ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:21
Шоу-бизнес

О своей беременности объявила порнозвезда Беркова

На своей странице в Инстаграм российская порноактриса Елена Беркова опубликовала пост с красноречивой фотографией, на которой 35-летняя звезда жанра «XXX» демонстрирует тоненькую полосочку теста на беременность с положительным результатом.
Live24 09:08
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
РИА Новости вчера в 14:46
Армия и оружие

В КНР «раскрыли» секрет Су-57 благодаря видео Минобороны России

Китайским журналистам удалось «раскрыть» секрет вооружения новейшего российского истребителя Су-57.
Профиль вчера в 13:08
Гаджеты

Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox

Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Faktom вчера в 10:32
Футбол

«Спартак» заинтересован в трансфере игрока «Краснодара» Сулейманова

Газета.Ru 13:19
Авто

Genesis представил седан G80 нового поколения

Со сменой поколения G80 перебрался на принципиально новую платформу, на которой построен первый кроссовер бренда – Genesis GV80.
Somanyhorses 04:22
Футбол

АПЛ может доиграть сезон летом в изолированных лагерях

В Англии раздумывают над тем, чтобы доиграть сезон летом в изолированных лагерях.
Soccer.ru 12:53
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Авто

Китайский клон Toyota Land Cruiser продемонстрировали на видео

Фото — speedme Внедорожник Hengtian L4600 показали в Сети.
7 новостей 13:32
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор.
BFM.ru 11:45
Экономика

Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка

Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.
ТАСС вчера в 09:26
Футбол

«Не надо путать „Формулу-1“ с картингом». Бензема сравнил себя с Жиру

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема провел прямой эфир в Instagram с французским актером и комиком Томасом Н’Гиолем.
Матч ТВ 10:08
Футбол

Роналду призывает оставаться дома и помогать врачам

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он вместе со своими детьми.
Спорт-Экспресс 09:14
Футбол

Глушаков признался, что ощущает дискомфорт

По словам Глушакова, игроки «Ахмата» ощущают дискомфорт, но ситуация поправима, поскольку сезон еще не завершился и плотность в таблице большая.
ProstoProSport 14:00
Общество

Город Мурино на границе Петербурга и Ленобласти закрывают на карантин

REGNUM 10:26
Общество

В Нижегородской области введен режим полной самоизоляции

Решением губернатора на территории Нижегородской области временно приостановлено проведение любых массовых мероприятий с участием граждан, а также введен запрет на посещение парков, детских площадок и иных общественных территорий.
ТК Волга 13:12
Здоровье

В России представили препарат для лечения коронавируса

Препарат обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусом различной степени тяжести, отметила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
АТВмедиа 28 марта в 09:30
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:37
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции после коронавируса

«Кларенс-хаус подтвердил сегодня, что принц Уэльский посоветовался со своим врачом и теперь не находится в режиме самоизоляции», — говорится в сообщении.
Известия 09:01
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии превысило отметку в 100 тысяч. Общее число летальных случаев — более 11,5 тысячи.
Вести.Ru 12:43
Общество

Оперштаб сообщил о продлении режима самоизоляции для москвичей

В Москве режим самоизоляции из-за распространения коронавируса продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 11:25
Шоу-бизнес

Виктория Макарская озвучила потери от отмены апрельских выступлений

Российская певица Виктория Макарская озвучила потери от отмены концертов в апреле из-за распространения коронавирусом.
Аргументы недели 03:24
Наука

Найдена комбинированная методика лечения COVID-19

Автор методики рассказал, что лечение основано на применении противомалярийного препарата гидроксихлорохина.
Ридус 08:54
Экономика

В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Газета.Ru 05:23
Армия и оружие

Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО

Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Российская газета 05:07
Здоровье

В Китае от коронавируса выздоровели 93% зараженных

В материковом Китае число зараженных коронавирусом достигло 81470 человек, среди них 75770 человек вылечились от вируса и были выписаны, что составляет 93% от общего числа больных.
ToDay News Ufa 00:28
Общество

Правительство России утвердило список товаров первой необходимости

На сайте кабмина опубликовали перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Независимый публицист вчера в 00:07
Общество

«Победа» отменила два вывозных рейса из Турции

Авиакомпания «Победа» отменила два рейса из Турции, которыми должны были вывезти россиян, из-за отзыва разрешений Росавиации на них.
Известия 12:17
Общество

Грузия ввела комендантский час из-за коронавируса

Власти Грузии приняли решение об ужесточении карантинных мер и введении комендантского часа на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 10:28
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