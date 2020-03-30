с чего всё началось

Правительство России уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости, исключив из перечня табачные изделия и автомобильные запчасти. Об этом сообщается на сайте кабмина в воскресенье, 29 марта. Список состоит всего из 23 пунктов.

Шоу-бизнес О своей беременности объявила порнозвезда Беркова На своей странице в Инстаграм российская порноактриса Елена Беркова опубликовала пост с красноречивой фотографией, на которой 35-летняя звезда жанра «XXX» демонстрирует тоненькую полосочку теста на беременность с положительным результатом.

Авто Genesis представил седан G80 нового поколения Со сменой поколения G80 перебрался на принципиально новую платформу, на которой построен первый кроссовер бренда – Genesis GV80.

Политика Путин провел телефонный разговор с Трампом Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор.

Экономика Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.

Футбол Глушаков признался, что ощущает дискомфорт По словам Глушакова, игроки «Ахмата» ощущают дискомфорт, но ситуация поправима, поскольку сезон еще не завершился и плотность в таблице большая.

Общество В Нижегородской области введен режим полной самоизоляции Решением губернатора на территории Нижегородской области временно приостановлено проведение любых массовых мероприятий с участием граждан, а также введен запрет на посещение парков, детских площадок и иных общественных территорий.

Здоровье В России представили препарат для лечения коронавируса Препарат обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусом различной степени тяжести, отметила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Политика Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.

Общество Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции после коронавируса «Кларенс-хаус подтвердил сегодня, что принц Уэльский посоветовался со своим врачом и теперь не находится в режиме самоизоляции», — говорится в сообщении.

Экономика В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.

Армия и оружие Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.

Здоровье В Китае от коронавируса выздоровели 93% зараженных В материковом Китае число зараженных коронавирусом достигло 81470 человек, среди них 75770 человек вылечились от вируса и были выписаны, что составляет 93% от общего числа больных.